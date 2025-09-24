Últimas Noticias
Barcelona vs. Real Oviedo: ¿a qué hora juegan y dónde ver el partido por fecha 6 de LaLiga?

Guía TV, Real Oviedo vs Barcelona por la liga española.
Guía TV, Real Oviedo vs Barcelona por la liga española. | Fuente: RPP
Renzo Castillo Lazo

por Renzo Castillo Lazo

·

Al Barcelona le toca visitar a Real Oviedo, uno de los ascendidos para esta temporada de la liga española.

Barcelona vs. Real Oviedo se enfrentarán EN VIVO y EN DIRECTO esta semana por la fecha 6 de LaLiga EA Sports 2025-26.

El Real Oviedo y su par de FC Barcelona volverán a medirse en un partido de la máxima categoría 24 años después de la última, en un encuentro en el que los de Hansi Flick son favoritos ante un equipo recién ascendido, con Santi Cazorla como titular por primera vez en esta temporada.

La última vez que ambos equipos se midieron en el Carlos Tartiere, el mítico Radomir Antic estaba sentado en el banquillo local y el mallorquín Llorenç Serra Ferrer era el técnico del Barcelona. De entonces han pasado 24 años, el partido se jugó el día después de Reyes de 2001 y el Barça ganó por 2-3.

¿Cómo llegan Real Oviedo y el Barcelona a la jornada 6 de LaLiga EA Sports?

Los locales vienen de perder 1-0 contra el Elche. Por su parte, el equipo que dirige Hansi Flick goleó 3-0 a Getafe.

¿Cuándo y dónde juegan Real Oviedo vs Barcelona en vivo por la jornada 6 de LaLiga EA Sports?

El partido está programado para el jueves 25 de septiembre en el Estadio Carlos Tartiere. El recinto tiene una capacidad para 30,500 espectadores.

¿A qué hora juegan Real Oviedo vs Barcelona en vivo por LaLiga EA Sports?

  • En Perú, el partido Real Oviedo vs Barcelona comienza a las 2:30 p.m. 
  • En España, el partido Real Oviedo vs Barcelona comienza a las 7:30 p.m.
  • En Colombia, el partido Real Oviedo vs Barcelona comienza a las 2:30 p.m. 
  • En Ecuador, el partido Real Oviedo vs Barcelona comienza a las 2:30 p.m. 
  • En Chile, el partido Real Oviedo vs Barcelona comienza a las 4:30 p.m. 
  • En Bolivia, el partido Real Oviedo vs Barcelona comienza a las 3:30 p.m.
  • En Venezuela, el partido Real Oviedo vs Barcelona comienza a las 3:30 p.m.
  • En Argentina, el partido Real Oviedo vs Barcelona comienza a las 4:30 p.m.
  • En Brasil, el partido Real Oviedo vs Barcelona comienza a las 4:30 p.m.
  • En Paraguay, el partido Real Oviedo vs Barcelona comienza a las 4:30 p.m.
  • En Uruguay, el partido Real Oviedo vs Barcelona comienza a las 4:30 p.m.

¿Qué canal transmite el Real Oviedo vs Barcelona en vivo?

El partido de Real Oviedo contra el Barcelona será transmitido por las señales de D Sports, DGO y DAZN LaLiga (España). RPP.pe te lleva los goles y todas las incidencias.

 Real Oviedo vs Barcelona: alineaciones posibles

Real Oviedo: Aarón Escandell; Lucas, Dani Calvo, Carmo, Rahim; Sibo, Dendoncker, Hassan, Cazorla; Ilyas Chaira y Rondón.

FC Barcelona: Joan García; Kounde, Eric, Araujo, Gerard Martín; Pedri, Frenkie de Jong; Raphinha, Olmo, Rashford yo Lewandowski.

(Con información de EFE)

