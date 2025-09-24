No va más: Fluminense anunció la salida del técnico Renato Gaúcho tras eliminación en la Copa Sudamericana

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El martes, Fluminense empató a uno con Lanús por la vuelta de cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025, quedó eliminado y resultado le costó caro al entrenador Renato Gaúcho.

Sucede que Fluminense, por medio de sus redes sociales, dio cuenta de la salida del experimentado Renato Gaúcho como entrenador. No va más en el cuadro tricolor por la eliminación frente al club argentino en el Maracaná a nivel internacional.

"El Fluminense anuncia que Renato Gaúcho ya no dirige el equipo. El entrenador dimitió tras el partido del martes 23 de septiembre", es lo que indica el elenco de Río de Janeiro en donde juegan Kevin Serna y Juan Pablo Freytes, exfutbolistas de Alianza Lima.

Únete al Club FCC y gana premios todas las semanas ¡ÚNETE AL CLUB FCC AHORA! VIVE EXPERIENCIAS ÚNICAS Y EXCLUSIVAS. Gana camisetas oficiales, tours a estadios y mucho más. QUIERO UNIRME AL CLUB

Renato Gaúcho ya no pertenece a Fluminense

No solo se reportó la marcha de DT, sino también la de su comando técnico. Habrá una renovación.

"Los entrenadores asistentes Alexandre Mendes y Marcelo Salles también dejan el club. Se les agradece su dedicación y les desea mucho éxito en sus carreras", indicó el club.

Por último, pero no menos importante, en el Fluminense le agradecieron por los servicios prestados. En su nueva etapa en el equipo en mención no ganó títulos.

"El entrenador asistente permanente Marcao asume el mando del equipo de forma interina", es lo que agregaron en un breve comunicado.

La palabra de Renato Gaúcho en Fluminense

Luego de lo que la igualdad de Fluminense, el entrenador Renato Gaúcho habló de su marcha y fue contra los que hablaron de él y sus ahora exdirigidos en las redes sociales en los últimos días.

"Vendrá otro, y quiero ver si presenta el equipo que la afición quiere o el que él tiene en mente. Descansaré y dejaré que algunos genios de internet hablen de fútbol", sostuvo en conferencia de prensa.