Partidos de hoy, jueves 25 de septiembre del 2025: horarios y canales TV para ver EN VIVO Copa Sudamericana y Liga1

Fútbol EN VIVO | Horarios y canales de TV para ver EN DIRECTO los partidos de hoy, jueves 25 de septiembre del 2025.
Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Alianza Lima vs. U de Chile por la Copa Sudamericana. Conoce aquí toda la información de las competiciones del fútbol mundial programas para este jueves 25 de septiembre y revisa los resultados en directo.
Programación de los partidos de hoy, jueves 25 de septiembre del 2025: horarios y guía de canales
Partidos de hoy, Liga1 Te Apuesto - Perú
3:00 p.m. | Ayacucho FC vs. Juan Pablo II - L1 Max, L1 Play
7:00 p.m. | Deportivo Garcilaso vs. UTC - L1 Max, L1 Play
Partidos de hoy, Copa Libertadores - Conmebol
5:00 p.m. | Sao Paulo vs. LDU Quito - ESPN, Disney+
7:30 p.m. | Estudiantes vs. Flamengo - ESPN, Disney+
Partidos de hoy, Copa Sudamericana - Conmebol
7:30 p.m. | U de Chile vs. Alianza Lima - D Sports, DGO
Partidos de hoy, LaLiga EA Sports - España
12:30 p.m. | Osasuna vs. Elche - ESPN 4, Disney+
2:30 p.m. | Real Oviedo vs. FC Barcelona - D Sports, DGO
Partidos de hoy, Copa Italia - Italia
11:30 a.m. | Genoa vs. Empoli - D Sports 2, D Sports+ Plus, DGO
2:00 p.m. | Torino vs. Pisa - D Sports 2, D Sports+ Plus, DGO
Partidos de hoy, Europa League - UEFA
11:45 a.m. | Lille vs. SK Brann - ESPN, Disney+
11:45 a.m. | Go Ahead Eagles vs. FCSB - ESPN 2, Disney+
2:00 p.m. | Utrecth vs. Olympique Lyon - ESPN 2, Disney
2:00 p.m. | Aston Villa vs. Bologna - ESPN, Disney+
2:00 p.m. | Stuttgart vs. Celta de Vigo - ESPN 3, Disney+
2:00 p.m. | Rangers vs. Genk - Disney+
2:00 p.m. | Salzburgo vs. FC Porto - ESPN 5, Disney+
2:00 p.m. | Ferencvaros vs. Viktoria Plzen - Disney+
2:00 p.m. | Young Boys vs. Panathinaikos - ESPN 7, Disney+