Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Letras en el tiempo
Letras en el tiempo
Historias de vida o muerte
EP 36 • 46:10
El poder en tus manos
El poder en tus manos
EP218 | INFORMES | Elecciones 2026: ¿cómo elegirán los peruanos a los próximos senadores?
EP 218 • 04:13
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Susana Villarán se negó a decir cuándo aportaron Odebrecht y OAS a sus campañas de 2013 y 2014
EP 1872 • 24:29

Partidos de hoy, jueves 25 de septiembre del 2025: horarios y canales TV para ver EN VIVO Copa Sudamericana y Liga1

Partidos de hoy, jueves 25 del septiembre de 2025 | FÚTBOL EN VIVO.
Partidos de hoy, jueves 25 del septiembre de 2025 | FÚTBOL EN VIVO. | Fuente: EFE | Fotógrafo: Paolo Aguilar
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

Fútbol EN VIVO | Horarios y canales de TV para ver EN DIRECTO los partidos de hoy, jueves 25 de septiembre del 2025.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Alianza Lima vs. U de Chile por la Copa Sudamericana. Conoce aquí toda la información de las competiciones del fútbol mundial programas para este jueves 25 de septiembre y revisa los resultados en directo.

Únete al Club FCC y gana premios todas las semanas

¡ÚNETE AL CLUB FCC AHORA! VIVE EXPERIENCIAS ÚNICAS Y EXCLUSIVAS. Gana camisetas oficiales, tours a estadios y mucho más.

QUIERO UNIRME AL CLUB

Programación de los partidos de hoy, jueves 25 de septiembre del 2025: horarios y guía de canales

Partidos de hoy, Liga1 Te Apuesto - Perú

3:00 p.m. | Ayacucho FC vs. Juan Pablo II - L1 Max, L1 Play

7:00 p.m. | Deportivo Garcilaso vs. UTC - L1 Max, L1 Play

Partidos de hoy, Copa Libertadores - Conmebol

5:00 p.m. | Sao Paulo vs. LDU Quito - ESPN, Disney+

7:30 p.m. | Estudiantes vs. Flamengo - ESPN, Disney+

Partidos de hoy, Copa Sudamericana - Conmebol

7:30 p.m. | U de Chile vs. Alianza Lima - D Sports, DGO

Partidos de hoy, LaLiga EA Sports - España

12:30 p.m. | Osasuna vs. Elche - ESPN 4, Disney+

2:30 p.m. | Real Oviedo vs. FC Barcelona - D Sports, DGO

Partidos de hoy, Copa Italia - Italia

11:30 a.m. | Genoa vs. Empoli - D Sports 2, D Sports+ Plus, DGO

2:00 p.m. | Torino vs. Pisa - D Sports 2, D Sports+ Plus, DGO

Partidos de hoy, Europa League - UEFA

11:45 a.m. | Lille vs. SK Brann - ESPN, Disney+

11:45 a.m. | Go Ahead Eagles vs. FCSB - ESPN 2, Disney+

2:00 p.m. | Utrecth vs. Olympique Lyon - ESPN 2, Disney

2:00 p.m. | Aston Villa vs. Bologna - ESPN, Disney+

2:00 p.m. | Stuttgart vs. Celta de Vigo - ESPN 3, Disney+

2:00 p.m. | Rangers vs. Genk - Disney+

2:00 p.m. | Salzburgo vs. FC Porto - ESPN 5, Disney+

2:00 p.m. | Ferencvaros vs. Viktoria Plzen - Disney+

2:00 p.m. | Young Boys vs. Panathinaikos - ESPN 7, Disney+

Te recomendamos

El Club de la Green Card

California cambia las reglas: salarios, alquiler y salud desde julio

Desde el 1 de julio, entran en vigor nuevas leyes en California que afectan tu bolsillo y tus derechos. Te contamos lo esencial para que no te sorprendan los cambios.
El Club de la Green Card
El Club de la Green Card
00:00 · 00:00

Video recomendado

Tags
Partidos de hoy Fútbol en vivo Fútbol internacional Liga 1 Liga 1 Te Apuesto Copa Libertadores Copa Sudamericana LaLiga Copa Italia Europa League

Más sobre Fútbol Mundial

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA