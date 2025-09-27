Barcelona vs. Real Sociedad EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver la fecha 7 de LaLiga 2025?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Barcelona, que espera la vuelta de Lamine Yamal y Alejandro Balde, pero ha perdido por lesión a su arquero Joan Garcia y al delantero Raphinha, espera seguir en la pugna por el liderato este domingo ante la Real Sociedad a la que se le está haciendo muy complicado este inicio de campeonato.

No hay prácticamente día en el que la enfermería del equipo de Hansi Flick se mantenga estable. Tras el partido en Oviedo (1-3), los damnificados han sido de importancia, con la baja del meta titular y de uno de los delanteros indiscutibles.

Barcelona vs Real Sociedad: ¿cómo llegan a la jornada 6 de LaLiga EA Sports?



Barcelona llega a esta instancia tras vencer por 3-1 a Real Sociedad de visitante, mientras que Real Sociedad derrotó 1-0 a Mallorca.

¿Cuándo y dónde juegan Barcelona vs Real Sociedad en vivo por la jornada 7 de LaLiga 2025?



El partido entre Barcelona y Real Sociedad por LaLiga 2025-2026 se disputará el domingo, 28 de septiembre, en el estadio Estadio Olímpico de Montjuic, en Barcelona (España). El recinto tiene capacidad para recibir a 55 926 espectadores, aproximadamente.

¿A qué hora juegan Barcelona vs Real Sociedad en vivo por LaLiga 2025?

En Perú , el partido Barcelona vs. Real Sociedad comienza a las 11:30 a.m.



, el partido Barcelona vs. Real Sociedad comienza a las 11:30 a.m. En España , el partido Barcelona vs. Real Sociedad comienza a las 6:30 p.m.



¿Qué canal transmite el Barcelona vs Real Sociedad en vivo?

El partido del fútbol español será transmitido a todo el Perú en TV a través de la señal de ESPN y vía streaming por Disney+ (dispositivos como celulares, tablets, PC y más). En México el compromiso va por la señal de Sky Sports y en España por Movistar LaLiga+. Todas las incidencias lo encontrarás en la página web de RPP.pe.

Barcelona vs. Real Sociedad: alineaciones posibles

Barcelona: Szczesny; Kounde, Eric, Cubarsí, Gerard Martín o Balde; De Jong, Pedri; Bardghji o Lamine, Olmo, Rashford; y Ferran o Lewandowski.



Real Sociedad: Remiro, Aramburu, Zubeldia, Caleta-Car, Aihen; Gorrotxategi, Marín, Turrientes, Goti; Guedes y Karrikaburu.

Barcelona vs Real Sociedad: ¿cuánto pagan las apuestas por un gol de Lamine Yamal?

Gol en cualquier momento de Lamine Yamal en Te Apuesto paga 2.23, mientras que como primer goleador la cuota es 5.54.