Carlos Tévez tiene 11 títulos con Boca Juniors | Fuente: Boca Juniors

Tras un final de temporada donde ganó la Copa Diego Maradona, pero siendo eliminado en semifinales con goleada de la Libertadores, el capitán de Boca Juniors, Carlos Tévez, rompió su silencio y dijo considerarse un ídolo del club.

"Siento que soy el último gran ídolo de la época dorada de Boca Juniors. Eso hace que infle el pecho, tengo un orgullo muy grande. Puedo dejar un legado para que los más chicos sepan cómo se juega en Boca", dijo 'el Apache' en ‘TyC Sports’.

El delantero está próximo a cumplir 37 años y aseguró mantenerse en óptimas condiciones para seguir exigiéndose en el balompié argentino.

"Obvio que debo dar el ejemplo para los muchachos porque soy el capitán. Hay que estar cerca de ellos para dar lo mejor. Con 'Cali' (Izquierdoz) fuimos correctos con eso de estar en forma, bien de peso. En Boca jugamos finales todos los fines de semana y nunca nos podemos dar el gusto de tener kilos de más", señaló.

"A medida que uno va creciendo tiene que estar más flaco para no perder velocidad. Nunca me imaginé que a los 37 iba a estar como estoy físicamente. No tengo problemas de articulaciones ni nada. Entreno a la par de mis compañeros", añadió.

Carlos Tévez, compañero de Carlos Zambrano en el cuadro ‘xeneize’, reflexionó respecto a su última campaña en la Libertadores, donde fueron eliminados por Santos.

"Salir campeón de la Argentina no alcanza para lo internacional. Mi cabeza piensa en cambiar para tener más posibilidades, porque si uno se queda con lo que tiene, va a quedar siempre en semifinal o final. No alcanza con jugar lindo o tener determinaciones en la última parte. Hay que aparecer en momentos difíciles, si no es muy difícil ganar la Libertadores. Hay que tratar de que los errores en momentos claves no aparezcan", analizó.

El ‘Apache’ sabe que no le resta tantos años en el fútbol profesional, por lo que pidió que cuando ya no esté en Boca no le entreguen la camiseta ‘10’ a “cualquiera”.

"Cuando llegué a Juventus hace mucho no se usaba la camiseta de (Alessandro) Del Piero, no se la querían dar a nadie después de su retiro. El club hizo que nadie usara la camiseta número 10. Eso es hacer algo por los ídolos que hicieron algo por el club. El día que me vaya yo, no se la tienen que dar a cualquiera. Tiene que ser un emblema, como en la Juventus. Es la camiseta de los ídolos de Boca”, resaltó.