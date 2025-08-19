Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Canciller precisa: no hay nada que discutir con Colombia en materia fronteriza
EP 1858 • 16:33
Voces regionales
Voces regionales
¿Estamos perdiendo Machu Picchu?
EP 8 • 26:31
Letras en el tiempo
Letras en el tiempo
Palabras de Piedad
EP 29 • 42:52

Lo tiene claro: Paulo Dybala respondió sobre la chance de jugar en Boca Juniors en el corto plazo

Paulo Dybala tiene contrato en Alianza Lima hasta mediados de 2026.
Paulo Dybala tiene contrato en Alianza Lima hasta mediados de 2026. | Fuente: AS Roma
Renzo Castillo Lazo

por Renzo Castillo Lazo

·

Paulo Dybala dio cuenta, brevemente, de la posiblidad de volver a Argentina para ponerse la camiseta de Boca Juniors.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Paulo Dybala juega en tierras europeas desde el año 2012 cuando pasó a Palermo (Italia) procedente de Instituto. Aunque, desde Argentina se habla respecto a jugar en Boca Juniors en el mediano plazo, junto a Leandro Paredes, con quien jugó en la Roma.

Es por ello que Paulo Dybala habló en medio de lo que se comenta por la chance de verlo con la camiseta de Boca. El delantero zurdo sostuvo que, por el momento, su mente está enfocada en continuar en el Viejo Continente.

"Yo tengo contrato acá (en la Roma), así que por ahora voy a comer asado en Roma", fue lo que dijo Dybala en conversación con Olga En Vivo.

Únete al Club FCC y gana premios todas las semanas

¡ÚNETE AL CLUB FCC AHORA! VIVE EXPERIENCIAS ÚNICAS Y EXCLUSIVAS. Gana camisetas oficiales, viajes internacionales, tours a estadios y mucho más.

QUIERO UNIRME AL CLUB
En Europa, Dybala también ha jugado en Juventus.
En Europa, Dybala también ha jugado en Juventus. | Fuente: AS Roma

Paulo Dybala no va a Boca

En las últimas semanas, la prensa argentina reportó respecto a la posibilidad de ver al popular 'Joya' con la indumentaria xeneize.

No obstante, los planes del internacional con la Selección de Argentina -campeón del Mundial Qatar 2022- abarcan mantenerse en la élite del balompié a sus 31 años de edad.

Hay que tener en cuenta que cuando se confirmó el traspaso de Leandro Paredes a Boca Juniors, Paulo Dybala lo despidió de la mejor manera en su cuenta en Instagram.

"Sé lo feliz que te hace volver a tu casa y cuánto lo querías. Siempre te vamos a estar alentando y deseando lo mejor desde acá. Te voy a extrañar adentro de la cancha y los vamos a extrañar a los cinco afuera también. Los queremos mucho", escribió en la cita red social en el pasado mes de julio.

El momento de Boca Juniors en la liga argentina

Boca marcha en el décimo lugar del Grupo A en el Clausura 2025 de la Liga Profesional con 6 puntos luego de cinco jornadas.

Este domingo 24 de agosto, el equipo que dirige el entrenador Miguel Ángel Russo recibirá en La Bombonera al siempre complicado Banfield.

Te recomendamos

El Club de la Green Card

California cambia las reglas: salarios, alquiler y salud desde julio

Desde el 1 de julio, entran en vigor nuevas leyes en California que afectan tu bolsillo y tus derechos. Te contamos lo esencial para que no te sorprendan los cambios.
El Club de la Green Card
00:00 · 00:00

Video recomendado

Tags
Paulo Dybala Boca Juniors Fichajes

Más sobre Fútbol Mundial

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA