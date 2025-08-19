Lo tiene claro: Paulo Dybala respondió sobre la chance de jugar en Boca Juniors en el corto plazo

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Paulo Dybala juega en tierras europeas desde el año 2012 cuando pasó a Palermo (Italia) procedente de Instituto. Aunque, desde Argentina se habla respecto a jugar en Boca Juniors en el mediano plazo, junto a Leandro Paredes, con quien jugó en la Roma.

Es por ello que Paulo Dybala habló en medio de lo que se comenta por la chance de verlo con la camiseta de Boca. El delantero zurdo sostuvo que, por el momento, su mente está enfocada en continuar en el Viejo Continente.

"Yo tengo contrato acá (en la Roma), así que por ahora voy a comer asado en Roma", fue lo que dijo Dybala en conversación con Olga En Vivo.

En Europa, Dybala también ha jugado en Juventus. | Fuente: AS Roma

Paulo Dybala no va a Boca

En las últimas semanas, la prensa argentina reportó respecto a la posibilidad de ver al popular 'Joya' con la indumentaria xeneize.

No obstante, los planes del internacional con la Selección de Argentina -campeón del Mundial Qatar 2022- abarcan mantenerse en la élite del balompié a sus 31 años de edad.

Hay que tener en cuenta que cuando se confirmó el traspaso de Leandro Paredes a Boca Juniors, Paulo Dybala lo despidió de la mejor manera en su cuenta en Instagram.

"Sé lo feliz que te hace volver a tu casa y cuánto lo querías. Siempre te vamos a estar alentando y deseando lo mejor desde acá. Te voy a extrañar adentro de la cancha y los vamos a extrañar a los cinco afuera también. Los queremos mucho", escribió en la cita red social en el pasado mes de julio.

El momento de Boca Juniors en la liga argentina

Boca marcha en el décimo lugar del Grupo A en el Clausura 2025 de la Liga Profesional con 6 puntos luego de cinco jornadas.

Este domingo 24 de agosto, el equipo que dirige el entrenador Miguel Ángel Russo recibirá en La Bombonera al siempre complicado Banfield.