Fossati sobre el clásico: "Nos condicionan innecesariamente a jugar el domingo y es claro que hay una ventaja deportiva"

Universitario recibirá a Alianza Lima por la fecha 7 del Clausura
Universitario recibirá a Alianza Lima por la fecha 7 del Clausura | Fuente: Universitario
Diego Figueroa Loayza

por Diego Figueroa Loayza

·

El entrenador de Universitario resaltó su descontento por la programación del clásico, que se jugará menos de 72 horas después del partido con Palmeiras en Brasil.

El plantel de Universitario de Deportes realizó su último entrenamiento este martes en el Estadio Monumental antes de viajar a Brasil, donde enfrentará a Palmeiras por el duelo de vuelta de octavos de final de la Copa Libertadores. En la ida, los cremas cayeron por 0-4.

“Motivar es algo más fácil, si no estás motivado cuando eres el único peruano -porque acá parece que se olvidan de muchas cosas- que está en la Libertadores y vas a jugar contra el considerado mejor equipo del torneo. Además, es la revancha de una mala noche que tuvimos acá en algunos aspectos y que hicieron que el partido terminara como terminó. Por ese lado, motivaciones hay un millón”, declaró el técnico Jorge Fossati.

Universitario cierra su llave ante Palmeiras

Universitario necesita ganar por cuatro goles a Palmeiras en Brasil para forzar la tanda de penales en la llave. En caso de que la ‘U’ obtenga la victoria por cinco o más tantos, clasificaría de forma directa a cuartos de final. Otro resultado elimina a los cremas.

“Trataremos nosotros, desde nuestro lugar, representar de la mejor manera a Universitario, más allá de que estamos condicionados por estas fechas que han considerado que eran inamovibles, que han considerado que sí o sí había que jugar y me parece que fue una muy mala decisión en el sentido que no contempla a todo el mundo”, dijo Jorge Fossati, en alusión a que tras el partido contra el ‘Verdao’ (jueves), Universitario retornará al país para enfrentar a Alianza Lima el domingo en el clásico del fútbol peruano.

“Contempla para un lado, pero me parece que, si pensaran en el bien común, incluyendo a la selección, las fechas debieron ser aplazadas. No lo comento ahora, lo dije hace 20 días”, añadió.

La molestia de Fossati sobre el clásico

Jorge Fossati expresó su descontento con la programación del Universitario vs. Alianza Lima, que se disputará por la fecha 7 del Torneo Clausura en el Estadio Monumental.

“Como nos condicionan innecesariamente a jugar el domingo, y es claro que hay una ventaja deportiva y que no es para nosotros. Jamás pido ventaja, pero no me gusta que me saquen ventaja, es nuestra obligación defender a nuestro club para que no nos saquen ventaja", resaltó.

“Por un lado queremos seguir representando al fútbol peruano de la mejor manera, pero porque como el fútbol peruano en otras áreas no piensa en nosotros, nosotros tenemos que pensar en Universitario, y en ese sentido tratar de dejar una buena imagen en Sao Paulo y a su vez también como entrenador me condiciona el hecho de que debo tenerlos bien a los dos días y medio”, finalizó.

Alianza Lima Universitario de Deportes Jorge Fossati Liga 1 Liga 1 Te Apuesto Fútbol Peruano

