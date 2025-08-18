Solo falta el anuncio de Alianza Lima: se firmó acuerdo para que Pedro Aquino sea el nuevo fichaje íntimo

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El reemplazo de Erick Noriega. Pedro Aquino se convertirá en nuevo jugador de Alianza Lima para lo que resta de temporada en la Liga1 Te Apuesto 2025.

Y es que RPP pudo conocer que se dio la firma del acuerdo entre Alianza Lima y el club mexicano Santos Laguna, que posee el pase del volante peruano Pedro Aquino, para que el futbolista sea parte del elenco de La Victoria que es dirigido por el director técnico Néstor Gorosito.

Hay que tener en cuenta que el acuerdo es por una temporada, por lo que Aquino se quedará en La Victoria hasta la mitad de la campaña 2026.

Pedro Aquino jugó el Mundial Rusia 2028 con la Selección Peruana. | Fuente: EFE

Alianza Lima, el nuevo club de Pedro Aquino

Además, es el club peruano el que asume una parte del salario del mediocampista, que también es internacional con la Selección Peruana.

Toda la documentación respectiva será enviada en breve a las oficinas de la Federación Peruana de Fútbol para que el jugador sea inscrito. Se espera que el anuncio oficial sea en las próximas horas.

Con su fichaje, Alianza Lima es el segundo club nacional en la carrera profesional de Pedro Aquino. Pasó por Sporting Cristal, en donde ganó tres veces la liga peruana (dos Torneos Clausura y un Apertura).

En tanto, en lo que se refiere a su recorrido internacional, el popular 'Roca' ha jugado elencos como Lobos BUAP, Club León, América y Santos Laguna; todos de la liga mexicana.

El contrato de Aquino con Santos Laguna acaba en 2027 y si bien es cierto que el futbolista se encuentra entrenando en México, de momento no es tomado en cuenta en su equipo. Por ello, la opción de Alianza crece y podría cerrarse en las próximas horas.

Clubes de Pedro Aquino

Sporting Cristal (2011 - 2017)

Lobos BUAP (2017-18)

Club León (2018 -2020)

Club América (2021 - 2023)

Santos Laguna (2023 - 2025)