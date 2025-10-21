¿Bolivia organizará un Mundial? Gianni Infantino, presidente de la FIFA, sorprende con promesa

El presidente de la FIFA también destacó que inició conversaciones con el presidente electo Rodrigo Paz Pereira con el fin de "ayudar, contribuir y dar más al fútbol en Bolivia".

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

A pocos meses del Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, la FIFA ya piensa en organizar otra cita mundialista en el continente americano. Y es que el presidente de la organización, Gianni Infantino, lanzó una inesperada promesa.

Infantino, titular de la FIFA desde el 2016, aseguró que trabajará para traer un Mundial de alguna categoría a suelo boliviano.

"Vamos a traer un mundial aquí, por supuesto, vamos a ver de qué mundial hablamos, pero con estas infraestructuras que se están construyendo aquí, con la pasión por el fútbol que tiene este país, claro que tenemos que seguir apoyando", sostuvo.



También destacó que inició conversaciones con el senador centrista Rodrigo Paz Pereira, ganador de la segunda vuelta presidencial realizada el domingo en Bolivia, "para ver cómo podemos ayudar, contribuir y dar más al fútbol aquí en Bolivia".



Hay que indicar que la ciudad boliviana de Santa Cruz tenía que acoger la final de la Sudamericana este año, pero la perdió porque los trabajos de refacción en el estadio Ramón 'Tahuichi' Aguilera estaban fuera de tiempo, por lo que la FBF decidió postular al país como sede del último partido del certamen en 2027.



Por otra parte, en 2016, el entonces Gobierno de Evo Morales (2006-2019) hizo una petición a la FIFA para que Bolivia acogiera un mundial juvenil, infantil o femenino este 2025, año en que Bolivia celebró los 200 años de su fundación, aunque la gestión no avanzó.

🙌 ¡INFANTINO Y DOMÍNGUEZ EN BOLIVIA! 🇧🇴⚽️

La FBF recibió al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y al titular de la CONMEBOL, Alejandro Domínguez, quienes junto a Fernando Costa visitaron la Casa de la Verde en La Paz.



👏 Un gran respaldo al crecimiento del fútbol boliviano pic.twitter.com/e0lTqZiwUu — Federación Boliviana de Fútbol (@FBF_BO) October 21, 2025