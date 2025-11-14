Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Luto en el fútbol mundial: murió Xabier Azkargorta, el DT que clasificó a Bolivia al Mundial 1994

El 'Vasco' Azkargorta dirigió a la selecciones de Bolivia y Chile
El 'Vasco' Azkargorta dirigió a la selecciones de Bolivia y Chile | Fuente: Conmebol
Diego Figueroa Loayza

por Diego Figueroa Loayza

·

Xabier Azkargorta fue el entrenador que llevó a la Selección de Bolivia a Estados Unidos 1994, el último mundial al que se clasificó 'La Verde'.

Lamento en Bolivia y el fútbol mundial. El entrenador español Xabier Azkargorta falleció este viernes a los 72 años. El ‘Vasco’ fue el artífice de conducir a ‘La Verde’ a la clasificación al Mundial de 1994, la que es hasta la fecha su última participación en la cita.

Xabier Azkargorta, médico de profesión, también hizo una carrera como futbolista, pasando por la Real Sociedad, el Bilbao Athletic y el Lagun Onak, todos del balompié español.

Al poco tiempo de colgar los botines comenzó con su faceta de director técnico. En su país llegó a estar al mando del Espanyol, el Real Valladolid, el Sevilla y el Tenerife.

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis

Xabier Azkargorta, histórico para el fútbol de Bolivia

En diciembre de 1992, Xabier Azkargorta llegó a un acuerdo con la Federación Boliviana de Fútbol para tomar las riendas de la selección. Con el discurso de llevar adelante una “revolución”, puso en marcha su etapa en las Eliminatorias, convirtiendo a la altura de La Paz en un auténtico fortín.

En ese proceso de clasificación, la Selección de Bolivia ganó todos sus partidos como local, mientras que en condición de visitante la goleada a Venezuela (1-7) y el empate (1-1) con Ecuador le sirvieron para sellar el boleto mundialista.

Después de la Copa del Mundo en Estados Unidos, el ‘Bigotón’ fue convocado por Chile para repetir su éxito en ‘La Roja’. Los resultados le fueron adversos y ante la presión local dio un paso al costado en el arranque de las Eliminatorias 1998.

Azkargorta se marchó a Japón con el Yokohama Marinos, con el que ganó la J. League. En 2005 llega al Chivas mexicano y en 2012 comienza su segundo periodo dirigido al seleccionado boliviano, pero solo tuvo un 35 % de efectividad en sus resultados.

Continuó radicando en ese país al estar a cargo de clubes, como el Bolívar (campeón del Apertura 2014 y Clausura 2015), Oriente Petrolero, Sport Boys y el Atlético Palmaflor.

La muestras de cariño y respeto se han sucedido en todos los equipos por los que pasó. En cuanto a los clubes de España, el Tenerife recordó que Azkargorta fue clave en la permanencia y anunció que este sábado, durante el partido contra el Celta B, se guardará "un minuto de silencio en su memoria".

"Lamentamos comunicar que nos ha dejado Xabier Azkargorta. Con 134, se convirtió en el séptimo técnico con más partidos en la historia del club", publicó el Espanyol.

Te recomendamos

El Club de la Green Card

California cambia las reglas: salarios, alquiler y salud desde julio

Desde el 1 de julio, entran en vigor nuevas leyes en California que afectan tu bolsillo y tus derechos. Te contamos lo esencial para que no te sorprendan los cambios.
El Club de la Green Card
El Club de la Green Card
00:00 · 00:00

Video recomendado

Tags
Xabier Azkargorta Selección de Bolivia Selección de Chile

RPP TV

En Vivo

TODO SOBRE APUESTAS DEPORTIVAS

Más sobre Fútbol Mundial

Lo más leído

Últimas noticias

SIGUIENTE NOTA