Luto en el fútbol mundial: murió Xabier Azkargorta, el DT que clasificó a Bolivia al Mundial 1994

Lamento en Bolivia y el fútbol mundial. El entrenador español Xabier Azkargorta falleció este viernes a los 72 años. El ‘Vasco’ fue el artífice de conducir a ‘La Verde’ a la clasificación al Mundial de 1994, la que es hasta la fecha su última participación en la cita.

Xabier Azkargorta, médico de profesión, también hizo una carrera como futbolista, pasando por la Real Sociedad, el Bilbao Athletic y el Lagun Onak, todos del balompié español.

Al poco tiempo de colgar los botines comenzó con su faceta de director técnico. En su país llegó a estar al mando del Espanyol, el Real Valladolid, el Sevilla y el Tenerife.

Xabier Azkargorta, histórico para el fútbol de Bolivia

En diciembre de 1992, Xabier Azkargorta llegó a un acuerdo con la Federación Boliviana de Fútbol para tomar las riendas de la selección. Con el discurso de llevar adelante una “revolución”, puso en marcha su etapa en las Eliminatorias, convirtiendo a la altura de La Paz en un auténtico fortín.

En ese proceso de clasificación, la Selección de Bolivia ganó todos sus partidos como local, mientras que en condición de visitante la goleada a Venezuela (1-7) y el empate (1-1) con Ecuador le sirvieron para sellar el boleto mundialista.

Después de la Copa del Mundo en Estados Unidos, el ‘Bigotón’ fue convocado por Chile para repetir su éxito en ‘La Roja’. Los resultados le fueron adversos y ante la presión local dio un paso al costado en el arranque de las Eliminatorias 1998.

💙🤍 Hoy el fútbol está de luto.



Partió Xavier Azkargorta, un nombre grabado para siempre en la historia del deporte boliviano.

El hombre que llevó a nuestra Selección al Mundial 1994.



El líder que tomó las riendas de Bolívar y nos condujo hasta las semifinales de la… pic.twitter.com/EwSXI3eJ3x — Club Bolívar (@Bolivar_Oficial) November 14, 2025

🖤️ Desde el #AthleticClub lamentamos el fallecimiento de Xabier Azkargorta, uno de los símbolos del fútbol vasco.



🕊️ Queremos expresar nuestro más sentido pésame a familiares y amigos. Gugan bego. pic.twitter.com/em1o8eedMN — Athletic Club (@AthleticClub) November 14, 2025

Azkargorta se marchó a Japón con el Yokohama Marinos, con el que ganó la J. League. En 2005 llega al Chivas mexicano y en 2012 comienza su segundo periodo dirigido al seleccionado boliviano, pero solo tuvo un 35 % de efectividad en sus resultados.

Continuó radicando en ese país al estar a cargo de clubes, como el Bolívar (campeón del Apertura 2014 y Clausura 2015), Oriente Petrolero, Sport Boys y el Atlético Palmaflor.

La muestras de cariño y respeto se han sucedido en todos los equipos por los que pasó. En cuanto a los clubes de España, el Tenerife recordó que Azkargorta fue clave en la permanencia y anunció que este sábado, durante el partido contra el Celta B, se guardará "un minuto de silencio en su memoria".

"Lamentamos comunicar que nos ha dejado Xabier Azkargorta. Con 134, se convirtió en el séptimo técnico con más partidos en la historia del club", publicó el Espanyol.