Chile vs Rusia en vivo: ¿a qué hora juegan en Sochi y dónde ver amistoso por fecha FIFA?

Guía de TV de Chile vs Rusia en amistoso FIFA.
Guía de TV de Chile vs Rusia en amistoso FIFA. | Fuente: RPP
José Luis Blanco Pagán

por José Luis Blanco Pagán

·

Chile, que será el próximo rival de Perú, enfrentará a Rusia de visitante.

Chile vs Rusia EN VIVO: se enfrentan este sábado 15 de noviembre por amistoso internacional FIFA. El encuentro se disputará en el Estadio Olímpico Fisht en Sochi, Rusia.

Chile vs Rusia: ¿Cómo llega la ‘La Roja’ al amistoso por fecha FIFA?

Chile llega a este partido tras vencer por 2-1 a Perú, mientras que Rusia igualó 1-1 ante Perú.

¿Cuándo y dónde juegan Chile vs Rusia en vivo por amistoso por fecha FIFA?

El partido entre Chile vs Rusia se disputará en el Estadio Olímpico Fisht en Sochi, Rusia. El recinto tiene capacidad para 45,994 espectadores.

A qué hora juegan Chile vs Rusia en vivo por amistoso por fecha FIFA?

  • En Perú, el partido Chile vs Rusia comienza a las 10:00 a.m.
  • En Argentina, el partido Chile vs Rusia comienza a las 12:00 p.m.
  • En Colombia, el partido Chile vs Rusia comienza a las 10:00 a.m.
  • En Ecuador, el partido Chile vs Rusia comienza a las 10:00 a.m.
  • En Bolivia, el partido Chile vs Rusia comienza a las 11:00 p.m.
  • En Venezuela, el partido Chile vs Rusia comienza a las 12:00 p.m.
  • En Chile, el partido Chole vs Rusia comienza a las 12:00 p.m.
  • En Brasil, el partido Chile vs Rusia comienza a las 12:00 p.m.
  • En Paraguay, el partido Chile vs Rusia comienza a las 12:00 p.m.
  • En Uruguay, el partido Chile vs Rusia comienza a las 12:00 p.m.
  • En México (CDMX), el partido Chile vs Rusia comienza a las 9:00 a.m.
  • En Estados Unidos (Washington), el partido Chile vs Rusia comienza a las 10:00 a.m.
  • En España, el partido Chile vs Rusia comienza a las 4:00 p.m.

¿Dónde ver Chile vs Rusia en vivo por TV y streaming?

El partido entre Chile vs Rusia será transmitido EN VIVO por TV a través de ESPN. Vía streaming, se podrá ver por DGo, Telecentro Play y Disney+. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.

Selección de Chile Selección de Rusia Amistoso internacional

