Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Bolivia vs Corea del Sur EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver el amistoso internacional por fecha FIFA?

Bolivia vs Corea del Sur EN VIVO: guía de TV amistoso internacional
Bolivia vs Corea del Sur EN VIVO: guía de TV amistoso internacional | Fuente: RPP | Fotógrafo: RPP
Erick Chavez

por Erick Chavez

·

Bolivia vs Corea del Sur EN VIVO: sigue la transmisión del encuentro amistoso por fecha FIFA.

Bolivia vs Corea del Sur EN VIVO: se enfrentan este viernes 14 de noviembre en encuentro amistoso internacional por fecha FIFA. El cotejo se disputará en el Daejeon World Cup Stadium, desde las 6:00 a.m. hora peruana (7:00 a.m. hora de Bolivia), y será transmitido EN DIRECTO por Unitel y Fútbol Canal. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.

LA FIESTA DEL FÚTBOL

Todo lo que debes saber sobre las Eliminatorias

¡TODA LA INFO AQUÍ!

¿Cuándo y dónde juegan Bolivia vs Corea del Sur en vivo por el amistoso por fecha FIFA 2025?

El partido entre Bolivia y Corea del Sur se disputará este viernes 14 de noviembre en el Daejeon World Cup Stadium. El recinto tiene capacidad para 40 535 espectadores.

¿A qué hora juegan Bolivia vs Corea del Sur en vivo por el amistoso por fecha FIFA 2025?

  • En Perú, el partido Bolivia vs Corea del Sur comienza a las 6:00 a.m.
  • En Bolivia, el partido Bolivia vs Corea del Sur comienza a las 7:00 a.m.
  • En Colombia, el partido Bolivia vs Corea del Sur comienza a las 6:00 a.m.
  • En Ecuador, el partido Bolivia vs Corea del Sur comienza a las 6:00 a.m.
  • En Venezuela, el partido Bolivia vs Corea del Sur comienza a las 7:00 a.m.
  • En Brasil, el partido Bolivia vs Corea del Sur comienza a las 8:00 a.m.
  • En Argentina, el partido Bolivia vs Corea del Sur comienza a las 8:00 a.m.
  • En Chile, el partido Bolivia vs Corea del Sur comienza a las 8:00 a.m.
  • En Paraguay, el partido Bolivia vs Corea del Sur comienza a las 8:00 a.m.
  • En Uruguay, el partido Bolivia vs Corea del Sur comienza a las 8:00 a.m.
  • En México (CDMX), el partido Bolivia vs Corea del Sur comienza a las 5:00 a.m.

¿Qué canal transmite el Bolivia vs Corea del Sur en vivo?

El partido entre Bolivia vs Corea del Sur se podrá ver EN VIVO por TV a través de Unitel y Fútbol Canal. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.

Bolivia vs Corea del Sur: alineaciones posibles 

Bolivia: Guillermo Viscarra; Diego Medina, Marcelo Jesús Torrez, Diego Arroyo, Roberto Carlos Fernández; Héctor Cuéllar, Gabriel Villamil, Moisés Villarroel; Miguel Terceros, Enzo Monteiro, José Martínez.

Corea del Sur: Kim Seung-gyu; Seol Young-woo, Kim Min-jae, Cho Yu-min, Lee Tae-seok; Hwang Hee-chan, Lee Jae-sung, Lee Kang-in, Kwon Hyeok-kyu; Hwang Hee-chan y Cho Gue-sung.

Bolivia vs Corea del Sur: últimos resultados

Bolivia

  • Bolivia 1-0 Jordania
  • Rusia 3-0 Bolivia

Corea del Sur

  • Corea del Sur 0-5 Brasil
  • Corea del Sur 2-0 Paraguay

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis
El Club de la Green Card

California cambia las reglas: salarios, alquiler y salud desde julio

Desde el 1 de julio, entran en vigor nuevas leyes en California que afectan tu bolsillo y tus derechos. Te contamos lo esencial para que no te sorprendan los cambios.
El Club de la Green Card
El Club de la Green Card
00:00 · 00:00

Video recomendado

Tags
Selección de Bolivia Selección de Corea del Sur amistoso internacional video videos videos mas vistos

RPP TV

En Vivo

Más sobre Fútbol Mundial

Lo más leído

Últimas noticias

SIGUIENTE NOTA