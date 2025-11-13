Bolivia vs Corea del Sur EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver el amistoso internacional por fecha FIFA?

Bolivia vs Corea del Sur EN VIVO: sigue la transmisión del encuentro amistoso por fecha FIFA.

Bolivia vs Corea del Sur EN VIVO: se enfrentan este viernes 14 de noviembre en encuentro amistoso internacional por fecha FIFA. El cotejo se disputará en el Daejeon World Cup Stadium, desde las 6:00 a.m. hora peruana (7:00 a.m. hora de Bolivia), y será transmitido EN DIRECTO por Unitel y Fútbol Canal. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.

¿Cuándo y dónde juegan Bolivia vs Corea del Sur en vivo por el amistoso por fecha FIFA 2025?



El partido entre Bolivia y Corea del Sur se disputará este viernes 14 de noviembre en el Daejeon World Cup Stadium. El recinto tiene capacidad para 40 535 espectadores.

¿A qué hora juegan Bolivia vs Corea del Sur en vivo por el amistoso por fecha FIFA 2025?



En Perú , el partido Bolivia vs Corea del Sur comienza a las 6:00 a.m.

, el partido Bolivia vs Corea del Sur comienza a las 6:00 a.m. En Bolivia , el partido Bolivia vs Corea del Sur comienza a las 7:00 a.m.

, el partido Bolivia vs Corea del Sur comienza a las 7:00 a.m. En Colombia, el partido Bolivia vs Corea del Sur comienza a las 6:00 a.m.

En Ecuador, el partido Bolivia vs Corea del Sur comienza a las 6:00 a.m.

En Venezuela, el partido Bolivia vs Corea del Sur comienza a las 7:00 a.m.

En Brasil, el partido Bolivia vs Corea del Sur comienza a las 8:00 a.m.

En Argentina, el partido Bolivia vs Corea del Sur comienza a las 8:00 a.m.

En Chile, el partido Bolivia vs Corea del Sur comienza a las 8:00 a.m.

En Paraguay, el partido Bolivia vs Corea del Sur comienza a las 8:00 a.m.

En Uruguay, el partido Bolivia vs Corea del Sur comienza a las 8:00 a.m.

En México (CDMX), el partido Bolivia vs Corea del Sur comienza a las 5:00 a.m.

¿Qué canal transmite el Bolivia vs Corea del Sur en vivo?



El partido entre Bolivia vs Corea del Sur se podrá ver EN VIVO por TV a través de Unitel y Fútbol Canal. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.

Bolivia vs Corea del Sur: alineaciones posibles



Bolivia: Guillermo Viscarra; Diego Medina, Marcelo Jesús Torrez, Diego Arroyo, Roberto Carlos Fernández; Héctor Cuéllar, Gabriel Villamil, Moisés Villarroel; Miguel Terceros, Enzo Monteiro, José Martínez.

Corea del Sur: Kim Seung-gyu; Seol Young-woo, Kim Min-jae, Cho Yu-min, Lee Tae-seok; Hwang Hee-chan, Lee Jae-sung, Lee Kang-in, Kwon Hyeok-kyu; Hwang Hee-chan y Cho Gue-sung.

Bolivia vs Corea del Sur: últimos resultados

Bolivia

Bolivia 1-0 Jordania

Rusia 3-0 Bolivia

Corea del Sur

Corea del Sur 0-5 Brasil

Corea del Sur 2-0 Paraguay

