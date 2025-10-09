Brasil vs Corea del Sur: ¿a qué hora juegan en Seúl y cómo ver EN VIVO por TV el amistoso en fecha FIFA?

Con el regreso de Vinicus y Rodrygo, Brasil volverá a las canchas en el amistoso que será en Seúl.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Brasil se enfrentará este viernes a Corea del Sur, liderada por Son, en Seúl, en el primer amistoso preparatorio con miras al Mundial de 2026, en el que se espera que el técnico Carlo Ancelotti desentierre el binomio Vinicius-Rodrygo.

Los dos delanteros del Real Madrid están de vuelta en la 'Canarinha', que en este periodo de selecciones primero se enfrentará a Corea y, cuatro días después, a Japón, en Tokio.

'Vini' se perdió la última convocatoria por sanción y Rodrygo llevaba sin ir desde marzo, más de seis meses sin vestir la camiseta de la pentacampeona del mundo. "Una eternidad", afirmó el exjugador del Santos en rueda de prensa.

Brasil vs Corea del Sur: ¿Cómo llega el ‘Scratch’ al amistoso de fecha FIFA?



La Selección de Brasil perdió 1-0 ante Bolivia en la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas.

Por su parte, Corea del Sur igualó 2-2 ante México en el último amistoso.

¿Cuándo y dónde juegan Brasil vs Corea del Sur en vivo en el amistoso de fecha FIFA?

El partido está programado para el viernes 10 de octubre en el Estadio Mundialista de Seúl. El recinto tiene una capacidad para 66.704 espectadores.

¿A qué hora juegan Brasil vs Corea del Sur en vivo por el amistoso de fecha FIFA?

En Perú , el partido Brasil vs Corea del Sur comienza a las 6:00 a.m.

, el partido Brasil vs Corea del Sur comienza a las 6:00 a.m. En España , el partido Brasil vs Corea del Sur comienza a las 1:00 p.m.

, el partido Brasil vs Corea del Sur comienza a las 1:00 p.m. En Colombia, el partido Brasil vs Corea del Sur comienza a las 6:00 a.m.

En Ecuador, el partido Brasil vs Corea del Sur comienza a las 6:00 a.m.

En Chile, el partido Brasil vs Corea del Sur comienza a las 8:00 a.m.

En Bolivia, el partido Brasil vs Corea del Sur comienza a las 7:00 a.m.

En Venezuela, el partido Brasil vs Corea del Sur comienza a las 7:00 a.m.

En Argentina, el partido Brasil vs Corea del Sur comienza a las 8:00 a.m.

En Brasil, el partido Brasil vs Corea del Sur comienza a las 8:00 a.m.

En Paraguay, el partido Brasil vs Corea del Sur comienza a las 8:00 a.m.

En Uruguay, el partido Brasil vs Corea del Sur comienza a las 8:00 a.m.

¿Dónde ver el Brasil vs Corea del Sur en vivo por TV y streaming?

El partido Brasil vs Corea del Sur se transmitirá en TV Globo, Zapping, Sky, Claro TV y Globoplay.

Brasil vs Corea del Sur: Alineaciones posibles

Brasil: Bento; Vitinho, Éder Militão, Gabriel Magalhães, Douglas Santos; Casemiro, Lucas Paquetá; Estêvão, Matheus Cunha, Vinícius Júnior y Rodrygo.

Corea del Sur: Kim Seung-gyu; Lee Myung-jae, Lee Han-beom, Kim Min-jae, Lee Tae-seok, Kim Moon-hwan; Hwang In-beom, Castrop, Lee Kang-in; Son Heung-min y Hwang Hee-chan.