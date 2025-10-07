Everton Ribeiro, mundialista con Brasil y excapitán de Flamengo, padece cáncer de tiroides

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El mediocampista del Bahía, Everton Ribeiro, mundialista con Brasil en Qatar 2022, fue operado de un cáncer de tiroides que le detectaron hace aproximadamente un mes, según informó el propio futbolista.

"Hoy (lunes) me operaron y, gracias a Dios, todo salió bien. Sigo en recuperación, con fe y con el apoyo de mi familia y de ustedes. Gracias por cada oración y muestra de cariño. Tenerlos a mi lado hace toda la diferencia", afirmó el volante de 36 años mediante una publicación en su cuenta de Instagram.

Everton Ribeiro, de 36 años, dijo estar seguro de que juntos superarán "esta nueva batalla". El Bahía compartió el mensaje del futbolista, que acompañó con una fotografía de él y su familia a los pies del Cristo Redentor de Río de Janeiro, donde vivió su mejor etapa como profesional con la camiseta del Flamengo.

Formado en el Corinthians, el centrocampista ofensivo milita en el Bahía desde enero de 2024 y actualmente es titular indiscutible para el técnico Rogério Ceni.

Antes, pasó por el Coritiba, Cruzeiro, Al-Ahli de Emiratos Árabes Unidos -su única experiencia en el extranjero- y Flamengo, en el que vivió sus mejores años y logró diversos títulos, entre ellos dos del Brasileirao, dos de Copa Libertadores (2019 y 2022) y una Copa do Brasil.

Su buen rendimiento en el conjunto carioca le llevó a ser convocado para el Mundial Qatar 2022, cuando la Canarinha estaba dirigida por el entrenador 'Tite'. En aquella edición jugó 35 minutos del partido frente a Camerún por la fase de grupos.

“Everton, hoy el rojo y negro no son los colores que defiendes, pero que sepas que siempre te acompañarán y protegerán, 'como el manto de Nuestra Señora', como una vez lo has dicho. Flamengo y la Nación te desean mucha fuerza y pronta recuperación, Miteiro”, dedicó como mensaje en redes sociales el Flamengo al mediocampista.

Everton Ribeiro fue titular el último domingo en el triunfo 1-0 de Bahía frente a Flamengo por la fecha 27 del Brasileirao. Con la victoria, su equipo llega a los 43 puntos y se instala en la quinta posición.