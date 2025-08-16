Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Canciller precisa: no hay nada que discutir con Colombia en materia fronteriza
EP 1858 • 16:33
Voces regionales
Voces regionales
¿Estamos perdiendo Machu Picchu?
EP 8 • 26:31
Letras en el tiempo
Letras en el tiempo
Palabras de Piedad
EP 29 • 42:52

Con Oliver Sonne, Burnley vs. Tottenham EN VIVO vía Disney+: juegan por la fecha 1 de la Premier League

Burnley vs. Tottenham: ¿dónde ver EN VIVO por la fecha 1 de Premier League 2025?
Burnley vs. Tottenham: ¿dónde ver EN VIVO por la fecha 1 de Premier League 2025? | Fuente: Burnley
Diego Figueroa Loayza

por Diego Figueroa Loayza

·

Oliver Sonne es titular en Burnley en su vuelta a la Premier League, visitando al Tottenham en Londres.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Tottenham vs. Burnley EN VIVO: se enfrentan este sábado 16 de agosto, en el Tottenham Hotspur Stadium, en Londres (Inglaterra). El partido corresponde a la fecha 1 de la Premier League 2025 y se jugará a partir de las 09:00 a.m. (hora peruana). La transmisión del compromiso podrá seguirse por Disney+ Premium. Todos los detalles del encuentro los encontrarás en la página web RPP.pe.


Partidos de hoy, sábado 16 de agosto del 2025: revisa la programación de la fecha

Tottenham vs. Burnley: alineaciones confirmadas

Tottenham: Guglielmo Vicario; Pedro Porro, Cuti Romero ©, Micky Van de Ven, Djed Spence; Archie Gray, Lucas Bergvall, Mohammed Kudus, Ismaili Sarr, Brennan Johnson; Richarlison. DT: Thomas Frank.

Burnley: Martin Dúbravka; Oliver Sonne, Kyle Walker, Hjalmar Ekdal, Maxime Estéve, Quilindschy Hartman; Hannibal Mejbri, Josh Cullen ©, Josh Laurent, Jaidon Anthony; Lyle Foster. DT: Scott Parker.

Tottenham vs. Burnley EN VIVO - minuto a minuto

Sigue todas las incidencias del partido Burnley vs. Tottenham en vivo este sábado 16 de agosto desde el Tottenham Hotspur Stadium, en Londres, a partir de las 09:00 a.m. por la fecha 1 de la Premier League 2025-26. No te pierdas el minuto a minuto con RPP.

Únete al Club FCC y gana premios todas las semanas

¡ÚNETE AL CLUB FCC AHORA! VIVE EXPERIENCIAS ÚNICAS Y EXCLUSIVAS. Gana camisetas oficiales, viajes internacionales, tours a estadios y mucho más.

QUIERO UNIRME AL CLUB
El Club de la Green Card

California cambia las reglas: salarios, alquiler y salud desde julio

Desde el 1 de julio, entran en vigor nuevas leyes en California que afectan tu bolsillo y tus derechos. Te contamos lo esencial para que no te sorprendan los cambios.
El Club de la Green Card
00:00 · 00:00

Video recomendado

Tags
Burnley Oliver Sonne Premier League Tottenham Videos más vistos

Más sobre Fútbol Mundial

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA