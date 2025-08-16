Con Oliver Sonne, Burnley vs. Tottenham EN VIVO vía Disney+: juegan por la fecha 1 de la Premier League

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Tottenham vs. Burnley EN VIVO: se enfrentan este sábado 16 de agosto, en el Tottenham Hotspur Stadium, en Londres (Inglaterra). El partido corresponde a la fecha 1 de la Premier League 2025 y se jugará a partir de las 09:00 a.m. (hora peruana). La transmisión del compromiso podrá seguirse por Disney+ Premium. Todos los detalles del encuentro los encontrarás en la página web RPP.pe.

Tottenham vs. Burnley: alineaciones confirmadas

Tottenham: Guglielmo Vicario; Pedro Porro, Cuti Romero ©, Micky Van de Ven, Djed Spence; Archie Gray, Lucas Bergvall, Mohammed Kudus, Ismaili Sarr, Brennan Johnson; Richarlison. DT: Thomas Frank.

Burnley: Martin Dúbravka; Oliver Sonne , Kyle Walker, Hjalmar Ekdal, Maxime Estéve, Quilindschy Hartman; Hannibal Mejbri, Josh Cullen ©, Josh Laurent, Jaidon Anthony; Lyle Foster. DT: Scott Parker.

Tottenham vs. Burnley EN VIVO - minuto a minuto

Sigue todas las incidencias del partido Burnley vs. Tottenham en vivo este sábado 16 de agosto desde el Tottenham Hotspur Stadium, en Londres, a partir de las 09:00 a.m. por la fecha 1 de la Premier League 2025-26.

