Partidos de hoy, sábado 16 de agosto del 2025: horarios y canales TV para ver EN VIVO Liga1 y Premier League

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Alianza Lima vs. ADT por la Liga1 Te Apuesto. Conoce aquí toda la información de las competiciones del fútbol mundial programas para este sábado 16 de agosto y revisa los resultados en directo.

Programación de los partidos de hoy, sábado 16 de agosto del 2025: horarios y guía de canales

Únete al Club FCC y gana premios todas las semanas ¡ÚNETE AL CLUB FCC AHORA! VIVE EXPERIENCIAS ÚNICAS Y EXCLUSIVAS. Gana camisetas oficiales, viajes internacionales, tours a estadios y mucho más. QUIERO UNIRME AL CLUB

Partidos de hoy, Liga1 Te Apuesto - Perú

3:15 p.m. | UTC vs. Juan Pablo II - L1 Max, L1 Play

5:30 p.m. | Binacional vs. Sporting Cristal - L1 Max, L1 Play

8:00 p.m. | Alianza Lima vs. ADT - L1 Max, L1 Play

Partidos de hoy, LaLiga - España

12:30 p.m. | Mallorca vs. FC Barcelona - ESPN, Disney+

2:30 p.m. | Valencia vs. Real Sociedad - D Sports, DGO

2:30 p.m. | Alavés vs. Levante - D Sports 2, DGO

Partidos de hoy, Premier League - Inglaterra

6:30 a.m. | Aston Villa vs. Newcastle - ESPN, Disney+

9:00 a.m. | Tottenham vs. Burnley - Disney+

9:00 a.m. | Sunderland vs. West Ham - Disney+

9:00 a.m. | Brighton vs. Fulham - ESPN, Disney+

11:30 a.m. | Wolverhampton vs. Manchester City - Disney+

Partidos de hoy, Ligue 1 - Francia

10:00 a.m. | Lens vs. Olympique Lyon - ESPN 3, Disney+

12:00 p.m. | AS Mónaco vs. Le Havre - Disney+

2:05 p.m. | Niza vs. Toulouse - TV5 Monde, Disney+

Partidos de hoy, Liga uruguaya - Uruguay

11:00 a.m. | Juventud vs. Miramar Misiones - Disney+

1:30 p.m. | Liverpool FC vs. Montevideo Wanderers - Disney+

4:00 p.m. | Nacional vs. Progreso - Disney+

Partidos de hoy, Championship - Inglaterra

6:30 a.m. | Wrexham vs. West Bromwich - ESPN 5, Disney+

9:00 a.m. | Blackburn Rovers vs. Birmingham - ESPN 5, Disney+

Partidos de hoy, Eredivisie - Países Bajos

11:45 a.m. | Excelsior vs. Feyenoord - Disney+

Partidos de hoy, Primera A - Colombia

3:00 p.m. | La Equidad vs. Llaneros - RCN Nuestra Tele

5:15 p.m. | Águilas Doradas vs. Boyacá Chicó - RCN Nuestra Tele

7:30 p.m. | Atlético Nacional vs. Fortaleza - RCN Nuestra Tele

Partidos de hoy, Liga Pro - Ecuador

2:00 p.m. | Mushuc Runa vs. Aucas - El Canal del Fútbol

4:30 p.m. | U. Católica vs. Libertad FC - El Canal del Fútbol

7:00 p.m. | Independiente del Valle vs. Orense - El Canal del Fútbol

Partidos de hoy, MLS - Estados Unidos

6:30 p.m. | CF Montreal vs. DC United - MLS Season Pass (Apple TV)

6:30 p.m. | New York RB vs. Philadelphia Union - MLS Season Pass (Apple TV)

6:30 p.m. | New England Revolution vs. LAFC - MLS Season Pass (Apple TV)

6:30 p.m. | Toronto FC vs. Columbus Crew - MLS Season Pass (Apple TV)

6:30 p.m. | Orlando City vs. Sporting Kansas City - MLS Season Pass (Apple TV)

6:30 p.m. | Inter Miami vs. Los Angeles Galaxy - MLS Season Pass (Apple TV)

6:30 p.m. | Charlotte FC vs. Real Salt Lake - MLS Season Pass (Apple TV)

7:30 p.m. | Chicago Fire vs. St. Louis City - MLS Season Pass (Apple TV)

7:30 p.m. | Minnesota United vs. Seattle Sounders - MLS Season Pass (Apple TV)

7:30 p.m. | Austin FC vs. FC Dallas - MLS Season Pass (Apple TV)

8:30 p.m. | Colorado Rapids vs. Atlanta United - MLS Season Pass (Apple TV)

9:30 p.m. | Portland Timbers vs. FC Cincinnati - MLS Season Pass (Apple TV)

Partidos de hoy, Liga Profesional - Argentina

12:15 p.m. | Platense vs. San Lorenzo - TyC Sports Internacional, Fanatiz

2:15 p.m. | Huracán vs. Argentinos Juniors - TyC Sports Internacional, Fanatiz

4:30 p.m. | Rosario Central vs. Deportivo Riestra - TyC Sports Internacional, Fanatiz

6:30 p.m. | Vélez Sarsfield vs. Independiente - TyC Sports Internacional, Fanatiz

Partidos de hoy, Brasileirao - Brasil

2:00 p.m. | Fluminense vs. Fortaleza - Fanatiz

2:00 p.m. | Ceará vs. Bragantino - Fanatiz

4:30 p.m. | Vitória vs. Juventude - Fanatiz

4:30 p.m. | Sport Recife vs. Sao Paulo - Fanatiz

7:00 p.m. | Corinthians vs. Bahía - Fanatiz