Premier League: Brighton and Hove y Fulham hacen su debut en el campeonato

Brighton and Hove y Fulham hacen su debut en el campeonato
Brighton and Hove y Fulham hacen su debut en el campeonato
Te contamos la previa del duelo Brighton and Hove vs Fulham, que se enfrentarán en el estadio The Amex el próximo sábado 16 de agosto a las 09:00 horas. Samuel Barrott será el árbitro del partido.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

En la primera jornada de la Premier League, Brighton recibe a Fulham el próximo sábado 16 de agosto. El cotejo se jugará desde las 09:00 horas en el estadio The Amex.

Las últimas 5 veces que se enfrentaron en el torneo tuvieron todos los resultados posibles. El conjunto local acumuló 1 victoria, mientras que la visita sumó 3. En 1 partido terminaron igualados en el marcador. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 8 de marzo, en el torneo Inglaterra - Premier League 2024-2025, y Brighton and Hove resultó vencedor por 2 a 1.

El árbitro designado para el encuentro es Samuel Barrott.


Fechas y rivales de Brighton and Hove en los próximos partidos de la Premier League
  • Fecha 2: vs Everton: 24 de agosto - 10:00 (hora Argentina)
  • Fecha 3: vs Manchester City: 31 de agosto - 10:00 (hora Argentina)
  • Fecha 4: vs Bournemouth: 13 de septiembre - 11:00 (hora Argentina)
  • Fecha 5: vs Tottenham: 20 de septiembre - 11:00 (hora Argentina)
  • Fecha 6: vs Chelsea: 27 de septiembre - 11:00 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Fulham en los próximos partidos de la Premier League
  • Fecha 2: vs Manchester United: 24 de agosto - 12:30 (hora Argentina)
  • Fecha 3: vs Chelsea: 30 de agosto - 08:30 (hora Argentina)
  • Fecha 4: vs Leeds United: 13 de septiembre - 11:00 (hora Argentina)
  • Fecha 5: vs Brentford: 20 de septiembre - 16:00 (hora Argentina)
  • Fecha 6: vs Aston Villa: 27 de septiembre - 11:00 (hora Argentina)
Horario Brighton and Hove y Fulham, según país
  • Argentina: 11:00 horas
  • Colombia y Perú: 09:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 08:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 10:00 horas

Tags
Brighton and Hove Fulham Premier League

