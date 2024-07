Jorge Fossati y su balance de la Copa América: "Creo que Perú hizo en la cancha los méritos suficientes para seguir"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El técnico de la Selección Peruana, Jorge Fossati, brindó un balance del desempeño de la Bicolor en la Copa América 2024.

En conferencia de prensa, indicó que vio al equipo peruano más fuerte, más competitivo y que eso se vio reflejado en los números que analizó.

"Como ya dije, yo vi a Perú cada vez más firme, más fuerte, muy competitivo, y esto no solo pasa por la observación, sino también los números de los partidos que ratifican ese crecimiento", indicó en un primer instante.

"Claro está que, cuando hablo de números, me refiero a que los números te dicen cómo fue el partido. Para muchos, en el fútbol, cuando uno habla de números, es resultado. No, no es mi observación. Yo no analizo los partidos desde el resultado, sino con el resultado. En ese sentido, de los números, estoy hablado cuántas veces nos llegó el rival, cuantas veces recuperamos el balón, la cantidad de llegadas que tuviste...y todo eso me dan números positivos", indicó en un primer momento.

Jorge Fossati y su balance de la Copa América.

Jorge Fossati: "Me hubiera gustado quedarme más"

Luego, indicó que no es "un negado" para no darse cuenta de que los resultados no han sido los esperados. Pero, afirmó que hubiese querido seguir en la competición.

"Tampoco soy tan negado para no saber que, en definitiva, dice el resultado final, de las veces que pudiste convertir y las que te convirtieron, para eso no se precisa ser ningún erudito (…) Creo que es el verdadero análisis de los partidos para saber realmente dónde estás parado. Podría resumir los objetivos en términos de Copa, nos genera frustración, porque hubiéramos querido ganar y seguir en la competencia", indicó.

"Me hubiera gustado quedarme más, creo que Perú hizo en la cancha los méritos suficientes para seguir. No tengo la menor duda de ello, pero no se dio, por eso uno nunca promete resultados (…) En cuanto a lo que prometimos, absolutamente tranquilos de que tanto nosotros como los jugadores hemos puesto lo mejor de nosotros, pienso que el equipo mereció, pero sé que el fútbol no se gana con merecimientos", finalizó.