Edwin Oviedo señaló a la FPF por la no clasificación de la Selección Peruana al Mundial: "Hoy lo que vemos es un retroceso total"

El 15 de noviembre de 2017, la Selección Peruana le puso punto final a una espera que se extendió por 36 años. Con los goles de Jefferson Farfán y Christian Ramos, la ‘Bicolor’ derrotó a Venezuela en Lima y clasificó al Mundial Rusia 2018.

Al cumplirse ocho años de aquella gesta, Edwin Oviedo, quien fue presidente de la Federación Peruana de Fútbol durante aquella campaña, dio su punto de vista sobre los factores que llevaron al seleccionado al principal plano del balompié.

“Fue fundamental el apoyo del hincha, el trabajo de los jugadores y, por supuesto, liderado por el comando técnico del profesor (Ricardo) Gareca. Detrás siempre hubo un equipo de profesionales trabajando en la Federación, quienes hicieron todo lo posible para facilitar la labor a los jugadores y comando técnico. Fue el momento clave que unió a todos los peruanos”, dijo en entrevista con Ampliación de Noticias de RPP.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

Rusia 2018, la última clasificación mundialista de Perú

Edwin Oviedo hizo énfasis en el periodo del 2017, cuando la Selección Peruana hilvanó los resultados que los puso en la zona de repechaje y también a un ascenso importante en el ranking FIFA.

“En 2015, creo que estuvimos en el puesto 54 del ranking FIFA. En 2017, cuando clasificamos a Rusia, llegamos al puesto 10, quiere decir que estuvimos entre las 10 selecciones más importantes del mundo”, expresó.

Perú, sin boleto para el Mundial 2026

La Selección Peruana culminó su camino en las Eliminatorias 2026 en el penúltimo puesto, sin clasificar al Mundial. Para Oviedo, el resultado corresponde a un “retroceso” en la gestión de la FPF, actualmente con Agustín Lozano al frente.

“Hoy lo que vemos es un retroceso total. A mí me da mucha pena, como hincha, porque hemos retrocedido en el ranking FIFA, hoy estamos en una situación difícil, nuevamente cerca del puesto 50. Hemos retrocedido en la forma como se está manejando la FPF, donde no hay un plan, no vemos una brújula. Todos sufrimos esta decepción que está pasando nuestra selección”, indicó.

El exdirectivo también mostró su desazón al no lograr la clasificación a la Copa del Mundo en un proceso donde Conmebol contó con seis cupos directos y el séptimo elenco acudía al repechaje intercontinental.

“Lo que yo no entiendo es cómo es posible que, teniendo un comando técnico que ya había dado resultados, cambiarlo por otro. Contrataron a cuatro técnicos y los mismos resultados, ni siquiera en esta etapa que hemos estado frente una situación que era más fácil clasificar a un Mundial”, sentenció.