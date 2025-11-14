Amistoso internacional: Rusia y Chile juegan un duelo amistoso

Te contamos la previa del duelo Rusia vs Chile, que se enfrentarán en el Fisht Stadium Sochi mañana a las 10:00 horas.

Rusia y Chile se verán las caras mañana en un choque amistoso. El encuentro se jugará a las 10:00 horas en el Fisht Stadium Sochi.

Así llegan Rusia y Chile

Los equipos llegan con la moral en alto para disputar una nueva jornada del torneo: ganaron su último partido y buscarán continuar por la senda de la victoria.

Últimos resultados de Rusia en partidos

Rusia derrotó por 3 a 0 a Bolivia en su encuentro anterior y buscará otro resultado favorable en su casa.

Últimos resultados de Chile en partidos

Chile llega con envión anímico tras vencer por 2 a 1 a Perú.

La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 9 de junio, en Amistosos 2017 del torneo Amistosos Internacionales, y firmaron un empate en 1.

Horario Rusia y Chile, según país