Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Partidos de hoy, sábado 15 de noviembre del 2025: horarios y canales TV para ver EN VIVO Eliminatorias y Amistosos

Partidos de hoy, sábado 15 de noviembre de 2025
Partidos de hoy, sábado 15 de noviembre de 2025 | Fuente: La Roja
Diego Figueroa Loayza

por Diego Figueroa Loayza

·

Fútbol EN VIVO | Horarios y canales de TV para ver EN DIRECTO los partidos de hoy, sábado 15 de noviembre del 2025.

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Chile vs. Rusia por amistoso internacional FIFA. Conoce aquí toda la información de las competiciones del fútbol mundial y revisa los resultados en directo.

Programación de los partidos de hoy, sábado 15 de noviembre del 2025: horarios y guía de canales

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis

Partidos de hoy, Amistosos internacionales – FIFA

11:00 a.m. Brasil vs. Senegal – Disney+ Premium


Partidos de hoy, Amistosos Sub 19

2:00 p.m. Alemania vs. Japón – FIFA+


Partidos de hoy, Amistosos Sub 23

08:00 a.m. Indonesia vs. Mali – FIFA+


Partidos de hoy, Europeo Sub 19 – UEFA

10:00 a.m. Países Bajos vs. Kazajistán – FIFA+


Partidos de hoy, Eliminatorias 2026 – UEFA

09:00 a.m. Kazajistán vs. Bélgica – Disney+, ESPN 3

12:00 p.m. Georgia vs. España – Disney+, ESPN

12:00 p.m. Turquía vs. Bulgaria – Disney+ Premium

12:00 p.m. Chipre vs. Austria – Disney+ Premium

12:00 p.m. Liechtenstein vs. Gales – Disney+ Premium

2:45 p.m. Eslovenia vs. Kosovo – Disney+ Premium

2:45 p.m. Bosnia vs. Rumanía – Disney+ Premium

2:45 p.m. Dinamarca vs. Bielorrusia – Disney+ Premium

2:45 p.m. Grecia vs. Escocia – Disney+ Premium

2:45 p.m. Suiza vs. Suecia – Disney+ Premium, ESPN 2


Partidos de hoy, Mundial Sub 17 – FIFA

07:30 a.m. Corea del Sur vs. Inglaterra – DGO

07:30 a.m. Senegal vs. Uganda – DGO

08:00 a.m. Italia vs. República Checa – DGO

08:30 a.m. Japón vs. Sudáfrica – DGO

09:45 a.m. Alemania vs. Burkina Faso – DGO

10:15 a.m. Venezuela vs. Corea del Norte – DGO

10:45 a.m. Croacia vs. Uzbekistán – DGO

10:45 a.m. Austria vs. Túnez – DGO


Partidos de hoy, Liga Femenina

3:00 p.m. Alianza Lima vs. Universitario – América TV, Movistar Deportes


Partidos de hoy, Liga Profesional – Argentina

3:00 p.m. Godoy Cruz vs. Deportivo Riestra – Fanatiz

3:00 p.m. Aldosivi vs. San Martín SJ – Fanatiz, TyC Sports

5:15 p.m. San Lorenzo vs. Sarmiento – Fanatiz, TyC Sports

7:30 p.m. Independiente vs. Rosario Central – Fanatiz, TyC Sports

Partidos de hoy, Serie A – Brasil

4:30 p.m. Sport Recife vs. CR Flamengo – Fanatiz, L1 Play

7:00 p.m. Santos vs. Palmeiras – Fanatiz, L1 Play


El Club de la Green Card

California cambia las reglas: salarios, alquiler y salud desde julio

Desde el 1 de julio, entran en vigor nuevas leyes en California que afectan tu bolsillo y tus derechos. Te contamos lo esencial para que no te sorprendan los cambios.
El Club de la Green Card
El Club de la Green Card
00:00 · 00:00

Video recomendado

Tags
Partidos de hoy Fútbol en vivo Amistosos internacionales Mundial Sub 17 Eliminatorias 2026 Eliminatorias UEFA

RPP TV

En Vivo

TODO SOBRE APUESTAS DEPORTIVAS

Más sobre Fútbol Mundial

Lo más leído

Últimas noticias

SIGUIENTE NOTA