Entre los grandes: Claudio Pizarro jugará partido amistoso con las leyendas del Bayern Munich y Chelsea

Claudio Pizarro es de los futbolistas peruanos que más éxito tuvo a lo largo de su carrera. Destacó en Alemania, país en el que defendió a tres clubes, pero fue en el Bayern Munich donde lo ganó todo. Así, a pesar que el ‘Bombardero’ ya colgó los botines, sigue ligado a los ‘bávaros’ siendo embajador de la institución.

Es por ello que el Bayern Munich eligió a Claudio Pizarro para que forme parte del partido amistoso que sostendrá ante el Chelsea. El duelo ha sido denominado ‘Leyendas de Europa’ y en este cotejo estarán frente a frente jugadores históricos del equipo alemán, así como del cuadro ‘blue’.

Claudio Pizarro formará parte de ‘Leyendas de Europa’, que se disputará el sábado 9 de setiembre en Stamford Bridge, recinto del conjunto de Londres. La razón de esta jornada tiene un fin benéfico. El elenco teutón informó que toda la recaudación se destinará por partes iguales a a la Chelsea Foundation y a The Royal Marsden Cancer Charity. La organización benéfica se dedica a la lucha contra el cáncer y recientemente apoyó al exjugador y entrenador del Chelsea Legends Gianluca Vialli, que sucumbió al cáncer a principios de este año.

Pizarro, entre las estrellas del Bayern y Chelsea

Aunque Claudio Pizarro hizo historia vistiendo la camiseta del Bayern Munich, con la que ganó la Champions League, la Supercopa de Europa, el Mundial de Clubes y más, también formó parte del Chelsea, en el que fue dirigido por José Mourinho.

Se reencontrará con sus excompañeros del Chelsea en este amistoso, como lo fueron John Terry, Michael Essien o Claude Makélélé. En el equipo de leyendas de los ‘blues’ también estarán Gianfranco Zola, Carlo Cudicini, entre otros. En el banquillo se ubicará el italiano Roberto Di Matteo, que ganó la Champions League con los ingleses en 2012 precisamente contra los germanos. Por el lado del Bayern Munich, no se cerró aún la nómina definitiva, pero serán parte del evento Claudio Pizarro y Giovane Élber.

Claudio Pizarro y el por qué no regresó a Alianza Lima

Claudio Pizarro realizó unas polémicas declaraciones al referirse sobre la posibilidad que tuvo de regresar a jugar por Alianza Lima antes de su retiro. El exdelantero confirmó que tuvo la oportunidad de retornar al cuadro blanquiazul.

"Me puse a pensar (cuando surge la posibilidad de su regreso) si es que iba a Alianza Lima, pero dije que mejor no porque ¿para qué, para hacer papelón y no divertirme? No, me dije, mejor no", sentenció Claudio Pizarro en el programa ‘La Fe de Cuto’.

