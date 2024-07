¿Cuál es el futuro de James Rodríguez en Sao Paulo? Esto dijo el DT Luis Zubeldía

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Luis Zubeldía, entrenador del Sao Paulo, se mostró incómodo en la última rueda de prensa por la insistencia de los periodistas en cuestionarlo sobre el futuro de James Rodríguez.

El futbolista colombiano brilló en la Copa América 2024; sin embargo, no lo ha hecho en el Brasileirao, donde la escuadra paulista tiene una campaña destacada sin tener al 'cafetero' en la cancha.

Por ello, Zubaldía evita hablar sobre James y prefiere centrarse en los jugadores que están presentes.

"Vamos a hablar de los que están... Creo que James está haciendo un gran campeonato y me pone contento. Primero, porque es jugador de São Paulo. Segundo, no lo conozco mucho, pero me imagino que es una buena persona y Colombia está haciendo un gran campeonato", dijo el DT luego de la victoria sobre Gremio.



El DT de Sao Paulo fue consultado sobre cuándo se unirá a los entrenamientos James Rodríguez, por lo que evitó responder la pregunta, pidiendo que esas preguntas las hagan a los directivos del club, debido a que él solo habla la parte futbolística.

"Me gustaría que hablen con el presidente, con Rui, con Belmonte, sobre todos los movimientos que están aconteciendo porque son ellos los que se encargan de esa situación. Yo puedo hablar de la parte futbolística y ya saben lo que pienso. El equipo está en un lugar bueno, es muy difícil, tuvimos varios problemas con lesiones importantes y, de una u otra manera, fuimos respondiendo", añadió Zubeldía.