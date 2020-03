Jorge Jesús, DT de Flamengo, dio positivo en el test del nuevo coronavirus. | Fuente: Instagram Jorge Jesús

El entrenador de Flamengo, Jorge Jesús, fue el único del plantel en dar positivo al nuevo coronavirus, tras las pruebas realizadas este lunes por el cuerpo médico del club.

Si bien el resultado fue "leve y no concluyente" y le realizaron una contraprueba, según el comunicado del 'Fla', el DT portugués decidió publicar un video en su Instagram, en el que cuenta cómo se siente y agradece las muestras de cariño.

"Hola, buenas tardes en Brasil (país en el que reside) y buenas noches en Portugal (país de origen). Es verdad que mi test (del nuevo coronavirus) dio positivo. También es verdad que me siento normal, exactamente como me sentía hace un mes, un año, dos, tres o cuatro. Completamente normal. No veo síntomas nuevos, pero es verdad que mi test dio positivo", dijo Jorge Jesús.

"Entraré a cuarentena. Quiero agradecer a todos mi amigos, fans, seguidores y flamenguistas por las muestras de cariño conmigo. En una semana o dos quizá todo volverá a la normalidad. Estoy muy confiado", finalizó.

El texto con el que acompañó el video publicado en su cuenta oficial de Instagram fue "Estoy bajo los cuidados del departamento médico de Flamengo y me siento bien, de momento. Hicimos una contraprueba y aguardamos el restulado. Agradezco los mensajes de cariño". Tanto 'Gabigol', como Diego Alves y la propia Conmebol expresaron su apoyo al entrenador.