Jorge Jesús, DT de Flamengo, dio positivo en primera prueba del nuevo coronavirus. El club publicó en su portal web un comunicado en el que se informa que el resultado fue "débil o no concluyente", por lo que se le realizará una contraprueba.

El documento publicado indica que Flamengo realizó pruebas para detectar presencia de COVID-19 en sus deportistas, entrenadores y trabajadores del club, y que el examen realizado a Jorge Jesús, DT del primer equipo, fue el único que arrojó un resultado positivo.

"El resultado fue débil o no concluyente y está siendo verificado. 'Mister' está bajo el cuidado del departamento médico de Flamengo y tiene un estado de salud estable. Reiteramos nuestro compromisto durante la pandemia de Coronavirus y anunciamos la suspensión de entrenamientos para el equipo profesional y los equipos juveniles durante, al menos, una semana", se menciona.

Además, se especificó que tanto atletas como miembros del departamento del club, así como el resto del cuerpo técnico, dieron negativo en la prueba, pero, de todas formas, "se seguirán las pautas del Ministerio de Salud durante la pandemia del Coronavirus".

En las horas previas, tras el partido ante Portuguesa, Jorge Jesús se refirió al COVID-19 en el fútbol. "Creo que no puede haber partidos. Tenemos que entender que los jugadores no son superhéroes. Flamengo, en este momento, está en riesgo, tuvimos contacto con una persona (vicepresidente) que lo tiene, no sabemos qué puede pasar. Espero que este sea el último encuentro en esta situación", dijo.

"Es para preocuparse. Soy portugués, sé muy bien lo que está sucediendo en Portugal. Perdí a un amigo por eso. Es algo importante, no es una broma", agregó. De hecho, la Confederación Brasileña de Fútbol suspendió todas las competencias que organiza. Sin embargo, la continuidad de los distintos torneos estaduales que se encuentran en disputa dependerá de cada federación regional.

