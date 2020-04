Paulo Dybala y su novia dieron positivo a COVID-19 | Fuente: Paulo Dybala

Paulo Dybala fue uno de los tres jugadores de la Juventus que dio positivo a COVID-19. El argentino, a diferencia de sus compañeros Daniele Rugani y Blaise Matuidi, no ha sido dado de alta. No solo eso. Desde España, señalan que el futbolista no ha superado el cuarto test que le han realizado en menos de mes y medio.

En el programa 'El Chiringuito' señalaron que a Paulo Dybala se sometió, como está previsto en el protocolo antes de darle de alta, a un nuevo examen. Era el cuarto en menos de mes y medio. Pero el jugador volvió arrojar positivo.

En tanto, Paulo Dybala, que dio positivo por primera vez el pasado 21 de marzo, se le ve muy activo en sus redes sociales. Incluso, horas antes que se anuncie que habrìa dado nuevamente positivo, el futbolista de la Juventus y su novia subieron un video de un Tik Tok.

RUGANI Y MATUIDI

El pasado 14 de abril, Juventus anunció que el defensa italiano Daniele Rugani y el centrocampista francés Blaise Matuidi habían superado la enfermedad.

"Los exámenes se han revelado como negativos. Los jugadores se han curado y no deben más quedarse en aislamiento en sus domicilios", añadió la Juventus.