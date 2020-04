Paulo Dybala juega en la Serie A con Juventus | Fuente: AFP

El coronavirus todavía no es cosa del pasado para Paulo Dybala. El delantero argentino de la Juventus, ha vuelto a dar positivo en el test del COVID-19, según contó su novia Oriana Sabatini a través de sus redes sociales, quien se encuentra en la misma situación que el deportista.

“El 21 de marzo nos hicimos el examen con mi novio y dio positivo; hace tres días me hicieron otro que salió negativo, pero hubo un tercero que fue positivo", explicó a través de su cuenta de Instagram.

"Sigo teniendo coronavirus; no se bien cómo funciona y tampoco por qué dio una cosa y luego otra”, mencionó la pareja de Dybala, que realiza el periodo de cuarentena en Italia antes que su prueba confirmara que había sido contagiado por el coronavirus.

Paulo Dybala es una de las figuras del fútbol que contrajeron el COVID-19, siendo el tercer caso detectado en Juventus. En el cuadro de Turín, antes se conocieron que Daniele Rugani y Blaise Matuidi también fueron afectados.

El pasado 27 marzo, el argentino contó su experiencia tras los primeros días de contraer el virus en la televisión oficial de su club. “Sentía que me faltaba aire, no podía hacer nada, después de cinco minutos entrenando sentía mi cuerpo cansado, me dolían los músculos”, dijo.