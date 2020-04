El gobierno de Francia dio por concluida la temporada 2019-20 de la Ligue 1 | Fuente: LOSC

El Gobierno de Francia dio por concluida la temporada de fútbol, siendo el segundo país después de Holanda en realizar esta medida y la primera de las cinco grandes ligas de Europa. Sin embargo, la Ligue 1 no se ha pronunciado a la espera de resolver el tema del título, los ascensos, descensos y las clasificaciones internacionales.

Basarse en la actual tabla de posiciones podría ser la salida más sencilla, sin embargo, no todos los clubes están de acuerdo e incluso la misma organización del certamen se plantearía jugar una mejor cantidad de partidos.

Por su parte, Gerard López, que es el actual dueño del Lille, propuso que las diez fechas que quedaban por delante se simulen, como si de videojuegos se tratara.

En entrevista con ‘La Voix Du Nord’, López señaló que un estudio realizado por su club determinó que el 71 % de los equipos cambian de posiciones en las últimas diez jornadas. En la actual tabla, Lille es cuarto clasificado con solo un punto menos que Rennes, que estaría alcanzando el cupo a la fase previa de la Champions League. El cuarto va a la Europa League.

Por ello, Gerard López plantea la simulación de partidos, teniendo en cuenta que Lille ya enfrentó dos veces al PSG, mientras que Rennes aún no visita el Parque de los Príncipes. Un detalle a tener en cuenta, es que Rennes sí venció en la Ligue 1 al elenco de París, por lo que la propuesta, aunque extraña y no contemplada en las bases, no podría resultan tan beneficiosa como piensa.