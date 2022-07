Aunque no mencionó directamente a Cristiano Ronaldo, el presidente del Atlético de Madrid dio por cerrado el mercado del club en la presentación del último fichaje, el lateral Nahuel Molina. | Fuente: AFP

Cristiano Ronaldo fue relacionado al Atlético de Madrid en los últimos días. El portugués, goleador histórico del Real Madrid y teniendo como ‘víctima’ favorita de toda su carrera a los ‘colchoneros’, aparecía como opción de refuerzo, según ‘Marca’. Sucede que ‘CR7’ desea jugar la Champions League, certamen donde los españoles están clasificados para la fase de grupos.

Aunque Cristiano Ronaldo sigue siendo un futbolista con gran rendimiento en la élite a sus 37 años, siendo el máximo anotador en la última temporada del Manchester United y en el equipo ideal de la Premier League, despertó animadversión en los hinchas del Atlético de Madrid, que afirman el luso no está alineado a los valores del club.

Así, nuevamente fue el presidente ‘colchonero’, Enrique Cerezo, quien se refirió al tema. Aunque no mencionó directamente a Cristiano Ronaldo, dio por cerrado el mercado del Atlético en la presentación del último fichaje, el lateral Nahuel Molina.

"Con esta incorporación nuestra dirección deportiva logra encajar la última pieza que buscábamos, el puesto de lateral derecho era el único que no contaba con dos jugadores. Quiero felicitar a Andrea Berta porque esta posición la ocupará Nahuel Molina, que era nuestra primera opción", dijo el mandatario español.

Cristiano Ronaldo salió al frente ante los rumores

Cristiano Ronaldo tiene contrato con Manchester United hasta el 2023 | Fuente: Instagram

Sin la clasificación de Manchester United a la Champions League, el portugués pidió a la directiva del club su salida. Su intención pasaría por llegar a otro elenco con el que pueda competir por la ‘Orejona’.

Esta semana volvió a la disciplina de los ‘red devils’ tras ausentarse de la gira de pretemporada en Australia y Tailandia por “motivos familiares”. En medio de toda la situación respecto a su futuro, el portugués se pronunció en redes sociales sobre los rumores que lo alejan de Old Trafford.

"Imposible no hablar de mi un día. Si no es así, no ganan dinero. Saben que si no hacen eso no llaman la atención de las personas. Sigue así y quizás algún día tengas la noticia correcta", indicó el ex Real Madrid y Juventus.

¿Cristiano Ronaldo se queda en Manchester United?

El mercado todavía estará abierto hasta el final de agosto, sin embargo, las opciones de un cambio de aires para Cristiano Ronaldo se reducen con la cercanía del inicio de temporada para las ligas de Europa.

‘CR7’ tiene un año más de contrato con Manchester United y con opción para renovar por otra campaña más. Mientras Erik ten Hag busca convencerlo para que siga entre sus filas, el luso todavía medita el paso siguiente en su carrera. De momento, no enfrentará al Atlético de Madrid el sábado en el amistoso pactado en Noruega.





NUESTROS PODCASTS

¿Ayuda la vacuna contra el covid-19 a prevenir los síntomas prolongados?

Muchas personas tras haber dado positivo a la COVID-19 padecen síntomas incluso tras resultar negativos al virus. Un estudio italiano revela que la vacuna contra la COVID-19 sí ayuda al control de esos síntomas.