Bruno Fernandes jugaron juntos en el United y Portugal. | Fuente: EFE

Manchester United venció 2-1 a Manchester City en Old Trafford. Una jornada de ensueño para los hinchas de los 'Red Devils' que celebraron los goles de Marcus Rashford y Bruno Fernandes para sellar los tres puntos en la jornada 20 de la Premier League.

Con un gran segundo tiempo, Manchester United se llevó un triunfazo que lo reafirma entre los primeros lugares de la Premier. Tras el triunfo, el portugués Fernandes no oucltó su alegría por la victoria 12 de la temporada en el certamen inglés.

“Ahora estamos jugando como un equipo. Hace algunos meses, algunos jugadores jugaban solos, para sí mismos. Ahora lo hacemos unos para ayudar a los otros”. señaló el también crack de la Selección de Portugal que se enojó en redes sociales.



El enfado de Bruno Fernandes se debe que no está de acuerdo que un sector de la prensa europea asocie sus declaraciones a un supuesto ataque a Cristiano Ronaldo, quien salió de Manchester United por un problema con el entrenador neerlandés Erik tan Hag.

Bruno Fernandes, estalla en Instagram

“Gracias a algunos por publicar exactamente las palabras que dije. Sé que es difícil ver al Manchester United hacerlo bien y no tienen nada que hablar sobre nosotros aparte de buenas cosas! No usen mi nombre para tratar de atacar a Cristiano! Cristiano fue parte de nuestro equipo la mitad de temporada y como he dicho en muchas entrevistas desde el Liverpool está siendo increíble y actuando como un equipo podéis ver los resultados de ello. Seguimos!”, escribió en Instagram.

Fernandes es el líder de Manchester United que lleva seis triunfos consecutivos entre la Premier y Copas en Inglaterra.

Recordemos que no es la primera vez que el exjugador de Porto se encuentra involucrado en un supuesto impasse con Cristiano. Uno de ellos es el "frío saludo" entre ambos en la concentración de la Selección de Portugal que se alistaba para competir en el Mundial Qatar 2022.





