Cristiano Ronaldo estará frente a Thomas Mueller en el Portugal vs Alemania por la Eurocopa 2021. | Fuente: AFP | Fotógrafo: BERNADETT SZABO,MATTHIAS HANGST

Alemania ha empezado la preparación para su segundo partido de la Eurocopa ante Portugal con un reto clave que es el de mejorar en el último tercio del campo para generar más ocasiones de gol que las que tuvo ante Francia para buscar una victoria que ahora necesita con urgencia.



"No fue nuestro peor partido", dijo el defensa Emre Can haciendo un balance de la derrota ante Francia.



"De haber tenido más claridad en el último tercio hubiéramos podido generar más ocasiones", agregó.



Para Can es claro que la mejora en la parte ofensiva no es cuestión únicamente de los delanteros sino de todo el equipo, que tiene aportar al juego de ataque.



"No solo es cosa de los delanteros. Todos tenemos que aportar en la parte ofensiva", dijo.

¿Cuándo y a qué hora juega Portugal vs Alemania?

Portugal vs Alemania chocarán en duelo vibrante el sábado, 20 de junio. La contienda entre ambas escuadras está pactada a las 11:00 a.m. (hora peruana) y tendrá lugar en el estadio Allianz Arena.

¿Dónde y cómo ver EN VIVO el Portugal vs Alemania?

El partido EN DIRECTO será transmitido por DirecTV Sports. El minuto a minuto lo tendrás en la web de RPP.pe

Horarios en el mundo: Portugal vs Alemania

Perú: 11:00 a.m.

Colombia: 11:00 a.m.

Ecuador: 11:00 a.m.

Chile: 12:00 m.

Bolivia: 12:00 m.

Venezuela: 12:00 m.

Argentina: 1:00 p.m.

Uruguay: 1:00 p.m.

Brasil. 1:00 p.m.

España: 6:00 p.m.

Portugal: 5:00 p.m.

Estados Unidos (Miami): 12:00 m.





.

NUESTRO PODCAST

Maradona: La mano de Dios y el gol del siglo

Diego Armando Maradona dejó su impronta para siempre en dos jugadas que pasaron a la historia del fútbol hace 34 años frente a Inglaterra: el gol del siglo y la mano de Dios.