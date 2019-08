El jugador de la Juventus sorprendió con sus declaraciones. | Fuente: AFP

El jugador de Juventus, Cristiano Ronaldo, aseguró que puede jugar por 5 ó 6 años más, en declaraciones para TVI. CR7 también aseguró que lo más difícil de su carrera fue salir del Real Madrid.

"Podría acabar mi carrera la próxima temporada, pero también puedo jugar hasta los 40 ó 41. No sé, lo que siempre digo es que hay que disfrutar el momento", aseguró el delantero portugués.

Sobre su estadía en Juventus, aseguró que no fue difícil adaptarse. "No tuve grandes dificultades aquí porque el idioma no es tan dificil. También hablo español e inglés y en el club todos hablan inglés y español. Pero lo difícil obviamente fue salir del Real Madrid", añadió CR7.

Acerca de la acusación que tuvo de agresión sexual, el portugués aseguró que sus seres queridos sabían de su inocencia. "Duele cuando cuestionan tu honor, pero gracias a Dios se demostró que era inocente. Fue horrible, pero quienes me quieren sabían que era inocente", finalizó Cristiano Ronaldo.