Entre lágrimas: niño cumple el sueño de conocer a Cristiano Ronaldo en el Portugal vs. Armenia

El partido entre Armenia y Portugal, por las eliminatorias rumbo al Mundial 2026, dejó una de las escenas más emotivas de la jornada que tuvo entre sus protagonistas a Cristiano Ronaldo.

Durante el protocolo de inicio, un niño que acompañó al delantero portugués hasta la cancha no pudo contener la emoción de estar junto a su ídolo y rompió en llanto al verlo.



Ronaldo, al percatarse de la situación, se inclinó para abrazarlo y tranquilizarlo.

Las imágenes del momento se hicieron virales y generaron numerosas reacciones en redes sociales por el gesto del futbolista.

CR7 se prepara para el próximo partido de eliminatorias en el que Portugal enfrentará a Hungría, rumbo al Mundial 2026.

¡Nada más lindo que salir a la cancha de la mano con tu ídolo! ¡Hermoso momento que vivió este niño con Cristiano Ronaldo en la previa de Armenia vs. Portugal! ¡Se emocionó hasta las lágrimas!



📺 Las #WCQ por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/DdIuV7Ic1N — SportsCenter (@SC_ESPN) September 6, 2025

Cristiano Ronaldo se casará con Georgina Rodríguez

A mediados de agosto, Cristiano Ronaldo y la modelo Georgina Rodríguez anunciaron a través de las redes sociales que se casarán tras casi diez años de convivencia y cinco hijos en común.

En una publicación en su cuenta de Instagram, Rodríguez, de 31 años, muestra una foto de las manos de ambos, en su caso luciendo un gran anillo y el texto "Sí, quiero. En esta y en todas mis vidas".

La publicación llegó acompañada de una ola de felicitaciones.

El jugador, que ahora viste la camiseta del Al-Nassr saudí, y la 'influencer', juntos desde 2016, habían hablado de una futura boda en diversas ocasiones, especialmente en el reality de Rodríguez Soy Georgina de Netflix, en la que la pareja dio una mirada íntima a su relación.

De hecho, la boda entre ambos había sido fuente de rumores en diversas ocasiones, aunque no han dado más detalles del momento o compartido datos de cuándo y dónde será el enlace.