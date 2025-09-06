Últimas Noticias
Entre lágrimas: niño cumple el sueño de conocer a Cristiano Ronaldo en el Portugal vs. Armenia

El portugués Cristiano Ronaldo antes del partido por las eliminatorias mundialistas entre Armenia y Portugal, el 06 de septiembre de 2025.
El portugués Cristiano Ronaldo antes del partido por las eliminatorias mundialistas entre Armenia y Portugal, el 06 de septiembre de 2025. | Fuente: EFE | Fotógrafo: JOSE SENA GOULAO
Renzo Alvarez

por Renzo Alvarez

·

Las imágenes del momento se hicieron virales y generaron numerosas reacciones en redes sociales por el gesto de CR7.

El partido entre Armenia y Portugal, por las eliminatorias rumbo al Mundial 2026, dejó una de las escenas más emotivas de la jornada que tuvo entre sus protagonistas a Cristiano Ronaldo.

Durante el protocolo de inicio, un niño que acompañó al delantero portugués hasta la cancha no pudo contener la emoción de estar junto a su ídolo y rompió en llanto al verlo.

Ronaldo, al percatarse de la situación, se inclinó para abrazarlo y tranquilizarlo.

Las imágenes del momento se hicieron virales y generaron numerosas reacciones en redes sociales por el gesto del futbolista.

CR7 se prepara para el próximo partido de eliminatorias en el que Portugal enfrentará a Hungría, rumbo al Mundial 2026.

Cristiano Ronaldo se casará con Georgina Rodríguez

A mediados de agosto, Cristiano Ronaldo y la modelo Georgina Rodríguez anunciaron a través de las redes sociales que se casarán tras casi diez años de convivencia y cinco hijos en común.

En una publicación en su cuenta de Instagram, Rodríguez, de 31 años, muestra una foto de las manos de ambos, en su caso luciendo un gran anillo y el texto "Sí, quiero. En esta y en todas mis vidas".

La publicación llegó acompañada de una ola de felicitaciones.

El jugador, que ahora viste la camiseta del Al-Nassr saudí, y la 'influencer', juntos desde 2016, habían hablado de una futura boda en diversas ocasiones, especialmente en el reality de Rodríguez Soy Georgina de Netflix, en la que la pareja dio una mirada íntima a su relación.

De hecho, la boda entre ambos había sido fuente de rumores en diversas ocasiones, aunque no han dado más detalles del momento o compartido datos de cuándo y dónde será el enlace.

Tags
Cristiano Ronaldo Selección de Portugal Selección de Armenia Eliminatorias 2026 Eliminatorias UEFA

