Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Domingo 7 de agosto | "El que no renuncia a todos sus bienes no puede ser discípulo mío"
EP 1071 • 11:59
RPP Data
RPP Data
Informes de Essalud revelan que tiempo de espera por citas médicas aumentó en 2025 ¿Cuáles son los motivos?
EP 290 • 03:48
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Fiscales ratifican que requieren 81 millones de soles de presupuesto
EP 1863 • 14:16

¡Siempre presente! Golazo y doblete de Cristiano Ronaldo ante Armenia por las Eliminatorias UEFA (VIDEO)

Cristiano Ronaldo busca llegar a los 1000 goles oficiales en su carrera
Cristiano Ronaldo busca llegar a los 1000 goles oficiales en su carrera | Fuente: EFE | Fotógrafo: JOSE SENA GOULAO
Diego Figueroa Loayza

por Diego Figueroa Loayza

·

Cristiano Ronaldo 'fusiló' al guardameta de Armenia desde fuera del área y brilló en la goleada de Portugal por las Eliminatorias UEFA 2026.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Su nombre es sinónimo de gol. Cristiano Ronaldo continúa escribiendo su leyenda en el fútbol y este sábado marcó un doblete para el triunfo de Portugal sobre Armenia en condición de visitante, que comenzó con el pie derecho su camino de clasificación para el Mundial 2026.

Por la primera jornada de las Eliminatorias UEFA, Cristiano Ronaldo, de 40 años, lideró a la selección lusa que le propinó un 5-0 en Yerevan a Armenia, con el histórico goleador festejando por partida doble,  con lo que sigue aproximándose a los 1 000 tantos en su carrera profesional.

Así fue el primer gol de Cristiano Ronaldo frente a Armenia
Así fue el primer gol de Cristiano Ronaldo frente a Armenia | Fuente: ESPN

Golazo de Cristiano Ronaldo para el 4-0 sobre Armenia
Golazo de Cristiano Ronaldo para el 4-0 sobre Armenia | Fuente: ESPN

Armenia vs Portugal: así formaron en el partido por las Eliminatorias

Armenia: H. Avagyan; E. Piloyan, G. Harutyunyan, S. Muradyan, N. Tiknizyan; K. Hovhannisyan, I. Iwu, E. Spertsyan, V. Bichakhchyan; Lucas Zelarayán, Y. Barseghyan ©. DT: Yeghishe Melikyan.

Portugal: Diego Costa; Joao Cancelo, Rúben Días, G. Inácio, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha, Bruno Fernandes; Pedro Neto, Cristiano Ronaldo ©, Joao Félix. DT: Roberto Martínez.

Te recomendamos

El Club de la Green Card

California cambia las reglas: salarios, alquiler y salud desde julio

Desde el 1 de julio, entran en vigor nuevas leyes en California que afectan tu bolsillo y tus derechos. Te contamos lo esencial para que no te sorprendan los cambios.
El Club de la Green Card
El Club de la Green Card
00:00 · 00:00

Video recomendado

Calculadora Eliminatorias 2026

¿Qué necesita la Selección Peruana para clasificar al Mundial 2026? Ingresa tu pronóstico y mira la tabla en tiempo real.

¡Juega ahora!
Tags
Cristiano Ronaldo Selección de Portugal Videos más vistos Eliminatorias 2026 Eliminatorias UEFA

Más sobre Eliminatorias

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA