¡Siempre presente! Golazo y doblete de Cristiano Ronaldo ante Armenia por las Eliminatorias UEFA (VIDEO)

Su nombre es sinónimo de gol. Cristiano Ronaldo continúa escribiendo su leyenda en el fútbol y este sábado marcó un doblete para el triunfo de Portugal sobre Armenia en condición de visitante, que comenzó con el pie derecho su camino de clasificación para el Mundial 2026.

Por la primera jornada de las Eliminatorias UEFA, Cristiano Ronaldo, de 40 años, lideró a la selección lusa que le propinó un 5-0 en Yerevan a Armenia, con el histórico goleador festejando por partida doble, con lo que sigue aproximándose a los 1 000 tantos en su carrera profesional.

Así fue el primer gol de Cristiano Ronaldo frente a Armenia | Fuente: ESPN

Golazo de Cristiano Ronaldo para el 4-0 sobre Armenia | Fuente: ESPN

Armenia vs Portugal: así formaron en el partido por las Eliminatorias

Armenia: H. Avagyan; E. Piloyan, G. Harutyunyan, S. Muradyan, N. Tiknizyan; K. Hovhannisyan, I. Iwu, E. Spertsyan, V. Bichakhchyan; Lucas Zelarayán, Y. Barseghyan ©. DT: Yeghishe Melikyan.

Portugal: Diego Costa; Joao Cancelo, Rúben Días, G. Inácio, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha, Bruno Fernandes; Pedro Neto, Cristiano Ronaldo ©, Joao Félix. DT: Roberto Martínez.