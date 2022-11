Cristiano Ronaldo cerró su segunda fase como futbolista de los 'Red Devils'. | Fuente: AFP

Este martes, mientras se jugaba el partido entre México y Polonia, por el Mundial Qatar 2022, se conoció un bombazo a nivel mundial: Cristiano Ronaldo no seguirá en el Manchester United. El equipo inglés hizo oficial la decisión, de mutuo acuerdo, y la comunicó tanto en redes sociales y página web.

Sin embargo, aunque es una noticia importantísima por lo que el portugués significa en la historia del deporte rey, lo cierto es que no cae como baldazo de agua fría. El fin del vínculo no fue sorpresa, y no solo por la polémica entrevista que dio días atrás, sino por todos los problemas desde su llegada al club.

A continuación, repasamos la cronología de un divorcio anunciado.

27 de agosto 2021

Cristiano Ronaldo fue anunciado por todo lo alto como nuevo jugador del Manchester United. El acuerdo fue hasta la temporada 2023.

21 de noviembre 2021

Tras quedar eliminado de la Copa de la Liga, perder 5-0 ante el Liverpool, caer por 2-0 en el derbi de Manchester y quedar a cerca de 2 puntos del líder -precisamente el City- en la Premier, el United destituyó a Ole Gunna Solskjaer como entrenador.

29 de noviembre 2021

Ralf Rangnick fue oficializado como director técnico interino de los 'Red Devils'.

Diciembre 2021 y enero 2022

Distintos medios británicos, entre ellos Daily Mail, daban a conocer problemas en la interna del Manchester United. Incluso, se habló de relación rota entre Cristiano Ronaldo y Harry Maguire, por temas relacionados al liderazgo y la capitanía. Asimismo, trascendió inconvenientes con Mason Greenwood. Según El Nacional, el británico estaba incómodo por su poco tiempo de juego y la preferencia por CR7.

15 de marzo de 2022

Manchester United, con Cristiano Ronaldo, sufrió una dolorosa eliminación de la Champions League, tras caer 1-0 ante el Atlético de Madrid en casa (2-0 en el global). Al finalizar el encuentro, todas las cámaras apuntaron al portugués y éste hizo algunos claros gestos de dolor y disconformidad.

19 de abril 2022

Cristiano Ronaldo comunicó a la opinión pública el fallecimiento de uno de sus mellizos. "Queremos agradecer a los doctores y enfermeras por su cuidado y apoyo. Estamos devastados por esta pérdida y rogamos privacidad en este duro momento. Bebé, eres nuestro ángel. Siempre te amaremos", escribieron tanto él como su pareja, Georgina Rodríguez.

21 de abril 2022

Manchester United oficializó la llegada de Erik ten Hag como nuevo entrenador del club, pero confirmó que Rangnick seguirá como consultor, cargo para el que llegó inicialmente.

29 de abril 2022

Ralf Rangnick sorprendió anunciando que continuaría su carrera como entrenador de la selección de Austria. De todas formas, el alemán no sintonizó con el plantel ni tuvo buenos números: de 26 partidos, solo ganó 10, empató la misma cantidad y perdió los seis restantes. Además de ser eliminado de la Champions League, dejó al equipo al borde de la no clasificación a la siguiente edición del torneo más importante a nivel de clubes en Europa.

9 de mayo 2022

Se confirmó la no clasificación del Manchester United a la Champions League 2022-23.

Junio 2022

Comenzaron los rumores sobre la intención del jugador de abandonar el United. Trascendió, en distintos medios, que Cristiano Ronaldo tuvo una reunión en la que pidió a la directiva resolver su contrato. CR7 quería cambiar de aires, pero la institución no tenía en sus planes dejarlo ir.

8 de julio 2022

El plantel viajó a Tailandia para realizar la pretemporada. El portugués no fue parte de la lista de viajeros. "Cristiano Ronaldo no estará en el partido con destino a Tailandia ya que se le ha concedido un tiempo libre adicional para tratar un problema familiar", comunicó el club.

16 de julio 2022

Distintos medios ingleses señalaron que Erik ten Hag se comunicó con Cristiano Ronaldo para darle un ultimatum: si no se sumaba a la pretemporada en Australia, destino tras Tailandia, sería desconvocado.

Fines de julio 2022

Cristiano Ronaldo se unió a la pretemporada en la última semana de julio, pero, el 30, no fue considerado en el amistoso ante Atlético de Madrid. El 31, en cambio, sí fue titular en el partido de preparación frente a Rayo Vallecano. Sin embargo, pese a que fue titular, se fue a los vestuarios al ser sustiuido. "No apruebo esto", declaró luego el DT.

1 de setiembre

Cerró el mercado de pases, por que, pese a los rumores, Cristiano continuaría en el Manchester United.

2 de octubre 2022

Entre agosto y setiembre, fue considerado en los seis partidos que el equipo disputó en la Premier League, aunque solo en uno como titular. El 2 de octubre, durante el derbi de Manchester, el atacante no fue utilizado ni un solo minuto. "Fue por respeto a su trayectoria", diría después el entrenador.

19 de octubre 2022

En el partido ante Tottenham, arrancó como suplente y, antes del pitazo final, decidió retirarse a los vestuarios. A los dos días el técnico confirmó que el portugués se rehusó a jugar.

22 de octubre 2022

A modo de sanción, Cristiano no fue considerado para el partido ante el Chelsea. Luego, fue titular en dos de los tres partidos que el equipo jugó antes de la para.

13 de noviembre 2022

Todo explotó con una entrevista que el astro portugués brindó al periodista Piers Morgan en el Reino Unido. En esa charla, confesó que tenía problemas con el DT, directivos del club y excompañeros.

“No me creían que algo andaba mal (enfermedad de su hija). Es doloroso porque dudaron de mi palabra. Por eso no asistí a la pretemporada. Tenía que estar para mi familia", dijo en un momento.

"Ferguson sabe que el Manchester United no va por el buen camino. Hay que cambiar muchas cosas. Si no me quieren para ayudar a cambiar el club, ningún problema, seguiré mi camino", agregó.

Wayne Rooney tampoco se salvó de las declaraciones sin filtro de Cristiano: "Neville y Rooney no son mis amigos y han intentado aprovecharse de mi fama. No entiendo las críticas hacia mí de Rooney. No sé si está celoso de mí, sus hijos estuvieron en mi casa hace unos meses. Quizá esté celoso porque tuvo que acabar su carrera con apenas 30 años...".

“El Manchester United me ha traicionado. Me han señalado como a una oveja negra. No respeto a Erik ten Hag”, afirmó, respecto al club y su entrenador. La situación fue insostenible y, finalmente, se determinó la resolución de contrato.

15 de noviembre de 2022

Se publica un video que refleja un tenso momento en el vestuario de Portugal, tras el encuentro entre el cinco veces ganador del Balón de Oro y Bruno Fernandes, capitán del Manchester United. CR7 le extiende la mano derecha y Bruno corresponde, pero llega a mencionar unas palabras que causan asombro en el goleador histórico de Portugal. Fernandes se aleja, aunque vuelve a girar hacia Ronaldo otra vez mencionando algo.

En conferencia de prensa, el mediocampista João Mario desmintió algún tipo de conflicto entre los futbolistas de Manchester United y aclaró que "estuve en ese momento y vi todo. Es gracioso, pero -curiosamente- fue una broma entre ellos, porque Bruno fue uno de los últimos en llegar y Cristiano le preguntó si había venido en barco (risas)", explicó el jugador del Benfica.

16 de noviembre de 2022

El Manchester United ordenó quitar la gigantografía de CR7 que adornaba el frontis del mítico Old Trafford.

18 de noviembre de 2022

"El Manchester United ha tomado una serie de acciones pertinentes esta mañana (viernes) como respuesta a la reciente entrevista de Cristiano Ronaldo", señaló el equipo en una nota de prensa, y aclaró que "no harán más declaraciones hasta que termine este procedimiento".

21 de noviembre de 2022

"El timing (momento oportuno) es siempre el timing. Desde su lado es siempre fácil ver cómo podemos elegir los tiempos. Ustedes a veces escriben verdades, a veces escriben mentiras. No tengo que preocuparme por lo que otros piensan. Yo hablo cuando quiero", dijo Cristiano Ronaldo en conferencia de prensa.

22 de noviembre de 2022

Manchester United anuncia la rescisión de contrato de Cristiano Ronaldo "por mutuo acuerdo y efecto inmediato".