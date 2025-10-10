Últimas Noticias
Cuartos de final del Mundial Sub 20: estas son las llaves y horarios de los partidos de esta fase

Cuartos de final del Mundial Sub 20 llaves y horarios de los partidos de esta fase
por Erick Chavez

·

Conoce los equipos clasificados y las llaves confirmadas de los cuartos de final del Mundial Sub 20.

Solo los mejores. Este sábado, 11 de octubre, arrancan los cuartos de final del Mundial Sub 20, donde ocho selecciones buscarán meterse entre las mejores cuatro del planeta en su categoría.

Las grandes sorpresas en esta instancia han sido las selecciones de Estados Unidos, Marruecos y Noruega, equipos que han demostrado un gran nivel, sobre todo en los octavos de final.

Lo que trae los cuartos de final son la presencia de Colombia, México y Argentina, quienes son serios candidatos a levantar la Copa. Pero, deberán superar a combinados como el español, que pese a no tener grandes figuras, ha demostrado ser un equipo de temer.

¿Cuáles son las selecciones clasificadas a los cuartos de final del Mundial Sub 20 2025?

Las selecciones clasificadas a los cuartos de final del Mundial Sub 20 son los siguientes:

  • México
  • Argentina
  • Marruecos
  • Estados Unidos
  • España
  • Colombia
  • Noruega
  • Francia

Fechas y horarios de los partidos de los cuartos de final del Mundial Sub 20 2025

Sábado 11 de octubre

Colombia vs España

  • Hora: 3:00 p.m.
  • Estadio: Fiscal de Talca

México vs Argentina

  • Hora: 6:00 p.m. 
  • Estadio: Nacional de Santiago

Domingo 12 de octubre

Estados Unidos vs Marruecos

  • Hora: 3:00 p.m. 
  • Estadio: Rancagua

Noruega vs Francia

    • Hora: 6:00 p.m.
    • Estadio: Elías Figueroa

    ¿Dónde ver los octavos de final del Mundial Sub 20 2025?

    En Perú y en Sudamérica, los octavos de final del Mundial Sub 20 se podrán ver EN VIVO por DSports y DGO. En Chile, se será transmitido por Chilevisión. Y en México, será transmitido por TUDN. También se podrá ver todos los cotejos EN VIVO por FIFA+.

