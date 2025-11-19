Curazao, el país que clasificó al Mundial 2026 con una población de 150 000 habitantes

Debido a la ampliación de equipos participantes al Mundial 2026 (se pasó de 32 a 48 clasificados), es que se dieron más chances para que equipos vayan a la próxima cita en Estados Unidos, México y Canadá.

Por lo mismo es que en las últimas horas ha cobrado protagonismo el pase de la Selección de Curazao, la cual alcanzó su boleto al Mundial 2026 en las Eliminatorias Concacaf. El país que viste con camiseta azul, dirigido por el neerlandés Dick Advocaat, empató a cero con Jamaica de visita y eso hizo que ponga su nombre en el campeonato que se jugará en junio del próximo año en Norteamérica.

Es curioso el pase de Curazao al Mundial ya que es una de las naciones con menor población que lo ha hecho en toda la historia. Por ejemplo, cuenta con poco más de 150 000 habitantes y su área geográfica es de solo 444 km², a comparación de los 1 285 216 km² del territorio peruano.

El camino de Curazao al Mundial 2026

Hay que tener en cuenta que la clasificación de 'La Familia Azul' es la primera que alcanza desde la fundación de su federación en el 2010. Antes, participación en las Eliminatorias fue como Territorio de Curazao y Antillas Neerlandesas.

Todo dio inicio cuando jugó la segunda etapa del proceso en Concacaf. Integró el Grupo C en el cual quedó en el primer puesto con 12 puntos por encima de elencos como Haití, Santa Lucía, Aruba y Barbados. Con ello es que se metió en la siguiente instancia.

Ya en la tercera ronda, la Selección de Curazao estuvo en el Grupo B con Jamaica, Trinidad y Tobado y Bermudas. Fueron seis partidos los que disputó contra sus rivales de turno en donde alcanzó 12 unidades en el primer lugar (tres victorias y la misma cantidad de empates). De esta manera es que tiene su boleto a la Copa del Mundo.

¿En dónde se encuentra Curazao?

La isla de Curazao es un estado constituyente de Países Bajos y se encuentra en el mar del Caribe, exactamente en la región septentrional de América del Sur.

¿En qué puesto está Curazao en el Ránking FIFA?

Previo a lo que será el sorteo del Mundial 2026, programado para el 5 de diciembre en la ciudad de Washington, el combinado de Curazao está en el puesto 82 de Ránking FIFA con 1 302 puntos. En la pasada actualización contaba con 1295,5.

Además, hay que tener en cuenta que su valor, para el portal especializado Transfermarkt, es de 23,6 millones de dólares. Su jugador más caro es el volante ofensivo Tahith Chong, quien tiene 25 años de edad y juega en el Sheffield United de la segunda división inglesa. Vale 5 millones de dólares.