¿Cuándo es el sorteo del repechaje para el Mundial 2026? Formato y selecciones clasificadas

El Mundial FIFA 2026, organizado por México, Estados Unidos y Canadá, contará por primera vez con 48 selecciones. Los dos últimos boletos se definirán mediante un nuevo e innovador Torneo Clasificatorio (Repechaje Intercontinental). En este participarán seis equipos de casi todas las confederaciones, buscando asegurar su cupo en la máxima competencia del fútbol.

La lista final de los seis participantes se cerrará durante la ventana internacional FIFA de noviembre. Algunas selecciones ya aseguradas son Nueva Caledonia, Bolivia y RD Congo, junto al ganador de Asia (Irak o Emiratos Árabes Unidos) y dos equipos de Concacaf.

El sorteo para el repechaje del Mundial 2026 se aproxima y aquí te contamos todos los detalles sobre el evento.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

¿Qué selecciones jugarán el repechaje del Mundial 2026?

Bolivia [#76 ranking FIFA] (Conmebol) --> 7° de la clasificación

[#76 ranking FIFA] 7° de la clasificación RD Congo [#60 ranking FIFA] (África) --> Ganador de la repesca continental

[#60 ranking FIFA] Ganador de la repesca continental Nueva Caledonia [#150 ranking FIFA] (Ocenanía ) --> Finalista de la tercera ronda de clasificación

[#150 ranking FIFA] Finalista de la tercera ronda de clasificación Irak (Asia) --> Ganador de la quinta ronda de clasificación



--> Ganador de la quinta ronda de clasificación Concacaf - Dos mejores segundos de la Ronda Final de clasificación



¿Cuándo es el sorteo del repechaje del Mundial 2026?

La ceremonia del sorteo de repechaje del Mundial 2026 se llevará a cabo el próximo jueves 20 de noviembre en la sede de la FIFA, en Zúrich, Suiza. El evento comenzará a las 07:00 a.m. hora de Perú y 08:00 a.m. de Bolivia.



Llaves del Repechaje del Mundial 2026Fuente: Generado con Gemini

¿Cuál es el nuevo formato del repechaje para el Mundial 2026?

Son seis selecciones participantes en el repechaje intercontinental. Los cuatro equipos peor ubicados en el ranking FIFA se enfrentarán en semifinales, mientras que los dos mejores posicionados esperarán directamente en las finales. Los vencedores de cada una de esas finales clasificarán al Mundial 2026.

Será un único partido por cada llave. En caso de igualdad en 90 minutos, se disputarán dos tiempos suplementarios de 15 minutos cada uno. Si se mantiene el empate, se realizarán disparos desde el punto de penal.