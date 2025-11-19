Desazón: Manuel Barreto habló del dolor en la Selección Peruana por la dura caída ante Chile

No pudo ser para Perú. El último martes, la bicolor perdió 2-1 contra Chile en la ciudad de Sochi (Rusia) en un amistoso internacional por la fecha FIFA de este mes de noviembre.

En la Selección Peruana fueron de más a menos porque ganaba con un gol de Alex Valera y si bien Chile tuvo un expulsado, el cuadro que dirige Nicolás Córdova le dio vuelta al marcador. Es por ello que el DT interino de la blanquirroja, Manuel Barreto, tuvo uso de la palabra luego de la derrota en el Viejo Continente.

"El dolor era sobre todo porque no lo merecieron, pero no cambia absolutamente el orgullo que siento de estar con ellos y cómo se han entregado. De cómo, con tan pocos entrenamientos, han logrado mostrar lo que han mostrado", indicó Barreto en conferencia de prensa.

Manuel Barreto, pese a la caída, resalta a Perú

Luego, el también jefe de la Unidad Técnica de Menores de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) resaltó lo hecho por sus jugadores frente a 'La Roja'.

"Es un equipo nuevo y tienen personalidad. Promedia 24 años de edad y lo han hecho de una manera que me enorgullece como peruano en el sentido que vi la identidad que necesitamos para competir", agregó.

Por último, pero no menos importante, Manuel Barreto manifestó que lo hecho ante Chile es el primero paso para el recambio generacional en la tienda peruana.

"La sensación es amarga por el resultado, pero mucho orgullo por los chicos que han sembrado y dado un paso para adelante en un camino que les va a tocar recorrer en los próximos años", sostuvo el entrenador.

Lo que fue el Perú contra Chile

Para el partido ante el elenco chileno, Perú tuvo una oncena titular conformada por Pedro Gallese; César Inga, Fabio Gruber, Renzo Garcés, Marcos López; Jesús Pretell, Jesús Castillo, Jairo Concha; Jhonny Vidales, Kenji Cabrera y Alex Valera.

En tanto, Chile tuvo a Lawrence Vigouroux; Francisco Salinas, Iván Román, Benjamín Kuscevic, Gabriel Suazo; Felipe Loyola, Marcelino Núñez, Darío Osorio, Lautaro Millán; Lucas Cepeda y Alexander Aravena.