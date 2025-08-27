Se tiró para atrás: Real Madrid tenía un acuerdo con el Marsella para fichaje de Dani Ceballos, pero el futbolista desistió

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Real Madrid es protagonista en el mercado de fichajes, aunque no por la llegada de un nuevo jugador. Y es que en tierras españolas se habla del futuro del volante Dani Ceballos.

Este miércoles, la prensa de ese país dio cuenta de la inminente salida de Dani Ceballos del Real Madrid para ponerse la camiseta del Olympique Marsella en la liga francesa de primera división. Sin embargo, el horizonte del mediocampista dio un giro de 180 grados.

Los diarios AS y Marca reportan que hubo un acuerdo entre Real Madrid y el club galo por Ceballos. El trato era un préstamo con compra obligatoria al final de la presente temporada 2025-26.

Únete al Club FCC y gana premios todas las semanas ¡ÚNETE AL CLUB FCC AHORA! VIVE EXPERIENCIAS ÚNICAS Y EXCLUSIVAS. Gana camisetas oficiales, viajes internacionales, tours a estadios y mucho más. QUIERO UNIRME AL CLUB

En Real Madrid, Dani Ceballos ganó la Champions League.Fuente: Real Madrid CF

Lo que se dice de Ceballos y Real Madrid

La cifra fijada entre los dos conjuntos era de 11 millones de euros, con otros 4 en conceptos de variables y objetivos alcanzados por el futbolista.

Todo estaba hecho, pero el también internacional con la Selección de España pidió un día para reflexionar, por lo que el cuadro francés se tiró para atrás y desistió en llevar a cabo su fichaje. "Las permanentes dudas del mediocampista han detenido el acuerdo alcanzado entre ambos clubes", es lo que remarcan.

Además, se añade que el factor económico tuvo que ver con la decisión de parte de Dani Ceballos. En el Marsella iba a ganar menos de lo que percibe en Real Madrid.

Ahora, medios españoles indican que el Real Betis parte con favoritismo para llevar a cabo la operación. Hay que tener en cuenta que el jugador tiene pasado con esa camiseta durante dos etapas.

Lo que le viene al Real Madrid

Este sábado 30 de agosto Real Madrid recibe al Mallorca en el Estadio Santiago Bernabéu en el marco de la jornada 30 de LaLiga 2025-26.

En la previa, los merengues vienen de golear 3-0 a Real Oviedo en condición de visitante y en la tabla de posiciones marchan en el tercer lugar con 6 puntos.