Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Martes 26 de agosto | "¡Fariseos hipócritas, que limpian por fuera la copa y el plato, mientras que por dentro están llenos de codicia y desenfreno!"
EP 1059 • 12:18
Letras en el tiempo
Letras en el tiempo
Para no olvidar
EP 32 • 39:20
Espacio Vital
Espacio Vital
Cáncer sin guía: los vacíos que ponen en riesgo tu tratamiento
EP 618 • 24:26

Tras salir del Real Madrid, Lucas Vázquez fichó por el Bayer Leverkusen hasta el 2027

Lucas Vázquez ganó 5 Champions League con el Real Madrid
Lucas Vázquez ganó 5 Champions League con el Real Madrid | Fuente: Bayer Leverkusen
Diego Figueroa Loayza

por Diego Figueroa Loayza

·

Lucas Vázquez es nuevo refuerzo del Bayer Leverkusen, donde jugará la próxima Champions League y será dirigido por Erik ten Hag.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Comienza una nueva etapa. El lateral español Lucas Vázquez se convirtió en nuevo jugador del Bayer Leverkusen, club al que llega como agente libre después de finalizar contrato con el Real Madrid, y por el que firma un contrato de dos temporadas, según dio a conocer este martes el club alemán.

Luego de una larga carrera en el Real Madrid, con una cesión intermedia al Espanyol, Lucas Vázquez llega a sus 34 años a la Bundesliga de la mano del Bayer Leverkusen, donde llevará el dorsal 21.

“Estoy deseando continuar mi trayectoria en el Bayer Leverkusen, el club del que me han hablado mucho el entrenador Xabi Alonso y mi compañero en Madrid durante muchos años, Dani Carvajal”, señaló el futbolista a la página web del elenco germano.

Únete al Club FCC y gana premios todas las semanas

¡ÚNETE AL CLUB FCC AHORA! VIVE EXPERIENCIAS ÚNICAS Y EXCLUSIVAS. Gana camisetas oficiales, viajes internacionales, tours a estadios y mucho más.

QUIERO UNIRME AL CLUB

Lucas Vázquez llega al Bayer Leverkusen

Lucas Vázquez fue uno de los capitanes del Real Madrid la temporada pasada, en la que jugó 53 partidos oficiales entre todas las competencias. En la ‘Casa Blanca’ completó en total 402 partidos, consiguiendo 23 títulos a lo largo de su carrera. El lateral jugó, además, 9 veces por la Selección de España.

“Con Lucas Vázquez fichamos a un jugador con muchísima experiencia que ha ganado todo lo que se podía ganar con el Real Madrid en los últimos diez años. Tiene una gran técnica, es muy hábil, un excelente creador de juego y estratega. Lucas tendrá una enorme influencia en nuestro juego gracias a su finura futbolística y su gran experiencia, y se convertirá en un pilar de nuestro equipo, dijo el director general deportivo, Simon Rolfes.

Vázquez es la apuesta de las ‘aspirinas’ para cubrir la salida del neerlandés Jeremie Frimpong, quien fue vendido al Liverpool. En el plantel coincidirá con los también españoles Alejandro Grimaldo y Aleix García.

El Bayer Leverkusen tuvo como último entrenador a Xabi Alonso, quien cerró su etapa en el club para unirse al Real Madrid. A cargo del Bayer está Erik ten Hag, el neerlandés que pasó por el Ajax y el Manchester United.

El Leverkusen volverá a disputar esta temporada la Champions League, después de ser subcampeón de la Bundesliga. En el arranque de la campaña liguera cayó 1-2 frente al Hoffenheim.

Te recomendamos

El Club de la Green Card

California cambia las reglas: salarios, alquiler y salud desde julio

Desde el 1 de julio, entran en vigor nuevas leyes en California que afectan tu bolsillo y tus derechos. Te contamos lo esencial para que no te sorprendan los cambios.
El Club de la Green Card
El Club de la Green Card
00:00 · 00:00

Video recomendado

Tags
Lucas Vázquez Bayer Leverkusen Real Madrid Fichajes 2025 Bundesliga

Más sobre Fútbol Mundial

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA