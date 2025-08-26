Tras salir del Real Madrid, Lucas Vázquez fichó por el Bayer Leverkusen hasta el 2027

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Comienza una nueva etapa. El lateral español Lucas Vázquez se convirtió en nuevo jugador del Bayer Leverkusen, club al que llega como agente libre después de finalizar contrato con el Real Madrid, y por el que firma un contrato de dos temporadas, según dio a conocer este martes el club alemán.

Luego de una larga carrera en el Real Madrid, con una cesión intermedia al Espanyol, Lucas Vázquez llega a sus 34 años a la Bundesliga de la mano del Bayer Leverkusen, donde llevará el dorsal 21.

“Estoy deseando continuar mi trayectoria en el Bayer Leverkusen, el club del que me han hablado mucho el entrenador Xabi Alonso y mi compañero en Madrid durante muchos años, Dani Carvajal”, señaló el futbolista a la página web del elenco germano.

Lucas Vázquez llega al Bayer Leverkusen

Lucas Vázquez fue uno de los capitanes del Real Madrid la temporada pasada, en la que jugó 53 partidos oficiales entre todas las competencias. En la ‘Casa Blanca’ completó en total 402 partidos, consiguiendo 23 títulos a lo largo de su carrera. El lateral jugó, además, 9 veces por la Selección de España.

“Con Lucas Vázquez fichamos a un jugador con muchísima experiencia que ha ganado todo lo que se podía ganar con el Real Madrid en los últimos diez años. Tiene una gran técnica, es muy hábil, un excelente creador de juego y estratega. Lucas tendrá una enorme influencia en nuestro juego gracias a su finura futbolística y su gran experiencia, y se convertirá en un pilar de nuestro equipo, dijo el director general deportivo, Simon Rolfes.

Vázquez es la apuesta de las ‘aspirinas’ para cubrir la salida del neerlandés Jeremie Frimpong, quien fue vendido al Liverpool. En el plantel coincidirá con los también españoles Alejandro Grimaldo y Aleix García.

El Bayer Leverkusen tuvo como último entrenador a Xabi Alonso, quien cerró su etapa en el club para unirse al Real Madrid. A cargo del Bayer está Erik ten Hag, el neerlandés que pasó por el Ajax y el Manchester United.

El Leverkusen volverá a disputar esta temporada la Champions League, después de ser subcampeón de la Bundesliga. En el arranque de la campaña liguera cayó 1-2 frente al Hoffenheim.