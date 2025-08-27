"Causó molestia, los jugadores se sintieron aludidos": Edison Flores sobre la publicación de Raúl Ruidíaz

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Universitario de Deportes es el líder del Torneo Clausura y se centra en la pelea por el título de la Liga1 Te Apuesto 2025, que le permitiría sellar el tricampeonato nacional. A nivel Conmebol, los cremas se despidieron de la Copa Libertadores en octavos de final tras caer frente a Palmeiras.

La ‘U’ perdió el partido de ida por 0-4 ante los brasileños en el Estadio Monumental. Al día siguiente, Raúl Ruidíaz realizó una publicación en su cuenta de Instagram que fue vinculada al resultado de los cremas.

El delantero descartó que el video haya sido con sentido de burla hacia Universitario. En tienda merengue, hubo jugadores “que se sintieron aludidos”, reveló Edison Flores.

Únete al Club FCC y gana premios todas las semanas ¡ÚNETE AL CLUB FCC AHORA! VIVE EXPERIENCIAS ÚNICAS Y EXCLUSIVAS. Gana camisetas oficiales, viajes internacionales, tours a estadios y mucho más. QUIERO UNIRME AL CLUB

La incomodidad de Universitario sobre el video de Raúl Ruidíaz

En entrevista con el podcast Doble punta, Edison Flores, uno de los capitanes de la ‘U’, se refirió a la señalada publicación, aunque dijo no considerar que la ‘Pulga’ quiera que los resultados le sean adversos a los cremas.

“Lo supe por algunos compañeros que vieron eso. Obviamente que se sintieron aludidos por eso y causó un poco de molestia porque habíamos perdido en ese momento”, dijo el atacante.

“Cada uno decide lo que tiene que hacer en ese momento. Yo no lo he visto, no puedo opinar nada. Eso no quita que Raúl es hincha de la ‘U’ y quiera lo mejor para el club, que nos pueda ir bien en este momento, que él desafortunadamente no está”, mencionó ‘Orejas’.

𝗣𝗔𝗦𝗢 𝗔 𝗣𝗔𝗦𝗢, 𝗦𝗜𝗘𝗠𝗣𝗥𝗘 𝗖𝗢𝗡 𝗚𝗔𝗥𝗥𝗔 💪



👉 Mira aquí el resumen extendido de nuestro partido ante Alianza Lima por la fecha 7 del Clausura 2025 ▶️ https://t.co/duskg6415F#LaGarraDelÚnicoGrande pic.twitter.com/oo8enkBgvQ — Universitario (@Universitario) August 26, 2025

Raúl Ruidíaz no regresó a Universitario

Raúl Ruidíaz es uno de los goleadores históricos de Universitario. El delantero no regresó a tienda crema, a pesar de que sí existió negociación por el fichaje del ahora jugador del Atlético Grau.

Edison Flores descartó una mala relación de los referentes de la ‘U’ con Ruidíaz y recalcó que no tienen influencia en la llega de nuevos jugadores.

“No ha pasada nada entre nosotros con Raúl. No pasó absolutamente nada. Nosotros tratamos de ver lo mejor para el equipo, para que compita de la mejor manera todo un año. Los jugadores que vengan son decisiones de la parte de arriba. Nosotros no hemos traído a Inga, no tenemos voto para hacerlo. Ni a Concha. Yo puedo decir que quiero a Concha porque quiero lo mejor para mi equipo, pero al final los que deciden son los de arriba, del técnico. Yo no me voy a meter en la chamba de ellos. Ellos deciden. A mí me contaron que hubo una negociación, pero que no pudo ser”, sentenció.