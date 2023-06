Lionel Messi sobre su salida del PSG: "La gente empezó a tratarme diferente"

A principios de junio, el París Saint Germain (PSG) anunció que Lionel Messi no renovará su contrato que vence a fin de mes. Así se confirmó que la era del crack mundial de 35 años estaba cerrada en el club parisino, que a mediados del 2021 lo fichó por dos años en medio de una gran expectativa.

Semanas después, Messi dio una entrevista en la cual recordó cómo llegó a PSG tras una exitosa etapa en el Barcelona. "Vine a París porque me gustaba el club, porque tenía amigos y mucha gente conocida dentro del vestuario, compañeros de selección o algunos que ya había tenido... Me parecía que, más allá de lo que era el club, iba a tener una adaptación mucha más sencilla que en otros equipos a los que pudiera haber ido, por lo que fue un poco por eso por lo que decidí ir al club", sostuvo a BeinSports.

Además, Messi volvió a reconocer que le costó adaptarse a la vida en París, más aún por no poder realizar una pretemporada, que finalmente fue gravitante en su irregular desempeño en la temporada 2020-21.

"La verdad que sí fue una adaptación muy difícil, mucho más de lo que esperaba. Más allá de que tenía gente conocida en el vestuario y tenía relación con ellos, fue complicada la adaptación a un nuevo cambio. Llegué tarde, no tuve pretemporada. Tuve que adaptarme a una nueva ciudad difícil para mi familia y para mí... Fue complicado", agregó el siete veces ganador del Balón de Oro, que también opinó sobre su quiebre en la relación con la hinchada de PSG.

La palabra de Lionel Messi sobre PSG. | Fuente: beIN Sports

La relación entre Messi y los seguidores de PSG

PSG volvió a salir campeón de la Ligue 1, pero sus hinchas no le perdonan a los jugadores por el fracaso en la Champions League. Se armó un equipazo con la llegada de Lionel Messi y el único objetivo era alzar la 'Orejona' junto a Kylian Mbappé y Neymar, pero todo no salió como estaba planeado.

Messi no pudo conseguir la Champions en las dos temporadas que estuvo en PSG. Señaló que al inicio todo fue armonía con los seguidores, pero en el pasar de la campaña una parte del público cambió su opinión de él.

"Desde el principio fue algo muy lindo el recibimiento. Después la gente empezó a tratarme diferente, una parte del público de París, porque creo que la gran mayoría me sigue tratando bien como en el inicio", analizó Lionel.

Luego, agregó: "Pero sí que hubo un quiebre con gran parte de la afición del París, algo que no fue mi intención ni mucho menos. Se dio así, como anteriormente había pasado con Mbappé y Ney. Sé que es su manera de actuar, pero bueno, me quedo con toda la gente que sí me respetó como yo respeté a todo el mundo desde que llegué y nada más... es una anécdota".

Ahora, el '10' de la Selección de Argentina tendrá una nueva aventura en su exitosa carrera, alejado de PSG en el cual disputó 74 partidos, marcando 32 goles y repartiendo 35 asistencias.

Números de Messi en PSG

Torneos Partidos Goles Asistencias Champions League 14 9 4 Ligue 1 57 22 31 Copa de Francia 2 --- --- Supercopa de Francia 1 1 ---

El último gol de Messi en PSG

El último gol de Messi con PSG. | Fuente: ESPN

