Kylian Mbappé a Lionel Messi, por su cumpleaños: "Leyenda, aprendí mucho de ti como jugador y compañero"

Lionel Messi y Kylian Mbappé fueron compañeros por un par de temporadas en el PSG. Ganaron la liga francesa, pero en la Champions League no pasaron de los octavos de final.

Lionel Messi ya no es más parte del club parisino y no comparte con Kylian Mbappé, pero esto no quiere decir que el buen rollo entre ambos haya terminado. Este sábado, 24 de junio, el atacante argentino cumple 36 años y el popular 'Donatello' le envió un afectuoso saludo por sus redes sociales.

"Feliz cumpleaños, leyenda. Te deseo el mejor día posible con tu familia y amigos. Gracias por estos dos años juntos en París", le dijo a Messi en un primer momento.

Suscríbete a nuestro canal RPP Deportes en YouTube y disfruta del contenido deportivo del Perú y el mundo

Lionel Messi y el mensaje de cumpleaños de Mbappé

La publicación de Mbappé a Lionel Messi.Fuente: @k.mbappe

No todo quedó allí, porque el internacional francés y campeón del Mundial Rusia 2018 mostró lo agradecido que fue compartir vestuario con 'Leo'.

"Aprendí mucho de ti como jugador, compañero, oponente y hombre. Solo por estoy agradecido. Buena suerte en tu nueva aventura", finalizó el fubolista parisino.

Rápidamente, el mensaje de Kylian Mbappé a Lionel Messi se volvió viral en redes sociales como Facebook, Instagram y Twitter. Por ejemplo, se enfrentaron en la final del Mundial de Qatar, en la que Argentina se llevó el título en la tanda de penales.

En ese partido, 'Leo' marcó un doblete y Kylian un triplete. Si bien el francés brilló, no le alcanzó para ganar el bicampeonato mundial.

Por otra parte, en Estados Unidos, están pendientes a la llegada -en las próximas semanas- de Lionel Messi para que se sume a las filas de su nuevo club, el Inter Miami.

La prensa internacional da cuenta que su primer partido con el elenco que es parte de la MLS sería el 21 de julio contra el Cruz Azul, en un enfrentamiento en el marco de la Leagues Cup

Además, en las últimas horas se confirmó el fichaje de Sergio Busquets, su excompañero en Barcelona, al Inter Miami. Jordi Alba también está en el mira en el equipo que es de propiedad de David Beckham.

NUESTROS PODCAST

Aprueban por primera vez la carne de pollo artificial, hecha en el laboratorio

Por primera vez, los reguladores estadounidenses aprobaron el miércoles la venta de pollo elaborado con células animales, lo que permitió a dos empresas de California ofrecer carne "cultivada en laboratorio" a las mesas de los restaurantes del país y, eventualmente, a los estantes de los supermercados.