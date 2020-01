Ecuador vs. Chile se enfrentan por la primera fecha del Preolímpico Sub 23. | Fuente: Selección Chilena - Twitter

Ecuador vs. Chile EN VIVO | Hoy sábado 18 de enero desde las 6:00 p.m. (hora peruana y ecuatoriana, 8:00 p.m. en Chile) la 'Tricolor' recibe a la 'Roja'. No te pierdas este emocionante encuentro del Preolímpico Sub 23. Ambas escuadras dejarán todo en la cancha con tal de conseguir la victoria. Sigue la transmisión minuto a minuto en la web de RPP Noticias.

Ecuador vs. Chile: alineaciones confirmadas

Ecuador: Wellington Ramírez; Jackson Porozo, Luis Segovia, Anthony Landázuri, Gustavo Cortez; Jordy Alcívar, Jhon Sánchez, Jordan Rezabala, Alan Franco; Leonardo Campana, Alejandro Cabeza.

Chile: Omar Carabalí; Raimundo Rebolledo, Nicolás Ramírez, Nicolás Díaz, Sebastián Cabrera; Tomás Alarcón, Adrián Cuadra, Pablo Aránguiz, Gabriel Suazo; Nicolás Guerra, Iván Morales.

Estadio: Hernán Ramírez Villega de la ciudad de Pereira.

Ecuador vs. Chile: transmisión minuto a minuto del encuentro Sub 23

LA PREVIA

Fecha y hora del Colombia vs. Argentina

Sábado 18 de enero, a las 6:00 p.m. (hora peruana y ecuatoriana, 8:30 p.m. en Chile).

Lugar

Estadio Hernán Ramírez Villegas de la ciudad de Pereira.