Francia vs. Marruecos: ¿a qué hora juegan y dónde ver EN VIVO por la semifinal del Mundial Sub 20?

Francia vs. Marruecos EN VIVO: se enfrentan este miércoles 15 de octubre en el Estadio Elías Figueroa, en Valparaíso (Chile), desde las 3:00 p.m. (hora peruana) por la semifinal del Mundial Sub 20 2025. La transmisión del compromiso podrá seguirse por DSports y DGO. Todos los detalles del encuentro los encontrarás en la página web RPP.pe.





Los de Mohamed Ouahbi llegan igualmente confiados tras haber atravesado un camino minado con una facilidad y contundencia inesperada: en la senda han derrotado a selecciones del calado de España y Brasil, para alzarse con el liderato del llamado 'grupo de la muerte', o de Estados Unidos, que afrontó el choque de cuartos como favorito al título.

Sólo perdieron con México, que se jugaba el pase a octavos con unos africanos ya clasificados, y convirtieron en casi trámite el cruce en esa misma fase con Corea del Sur, a la que derrotaron con suficiencia.

Al otro lado estará una Francia que se ha mostrado como un equipo menor, sin grandes cualidades ni individuales ni colectivas, y al que ha salvado sólo la mala fortuna de Japón en octavos de final.

Los nipones barrieron a 'Les Bleus' durante los 120 minutos que duró el partido, pero fallaron todas las ocasiones que generaron, que fueron numerosas y de todo tipo. Y se volvieron entre lágrimas a casa a causa de un desafortunado penal, por una mano dudosa, cuando la prórroga ya había expirado y se esperaba que el árbitro hiciera sonar su silbato.

Francia vs Marruecos: ¿cómo llegan a las semifinales del Mundial Sub 20 2025?

Francia accedió a las semifinales del Mundial Sub 20 después de imponerse por 2-1 a Noruega en cuartos de final, mientras que Marruecos se puso por 3-1 a Estados Unidos.

¿Cuándo y dónde juegan Francia vs Marruecos EN VIVO por las semifinales del Mundial Sub 20 2025?

El partido entre Francia vs. Marruecos por la semifinal del Mundial Sub 20 se disputará este miércoles 15 de octubre en el Estadio Elías Figueroa. El recinto tiene capacidad para recibir a 20 000 espectadores, aproximadamente.

¿A qué hora juegan Francia vs Marruecos EN VIVO por las semifinales del Mundial Sub 20 2025?

En Perú , el partido Francia vs. Marruecos comienza a las 3:00 p.m.

, el partido Francia vs. Marruecos comienza a las 3:00 p.m. En Chile , el partido Francia vs. Marruecos comienza a las 5:00 p.m.



, el partido Francia vs. Marruecos comienza a las 5:00 p.m. En Francia , el partido Francia vs. Marruecos comienza a las 9:00 p.m.



, el partido Francia vs. Marruecos comienza a las 9:00 p.m. En Colombia, el partido Francia vs. Marruecos comienza a las 3:00 p.m.



En Ecuador, el partido Francia vs. Marruecos comienza a las 3:00 p.m.

En Bolivia, el partido Francia vs. Marruecos comienza a las 4:00 p.m.

En Venezuela, el partido Francia vs. Marruecos comienza a las 4:00 p.m.



En Argentina, el partido Francia vs. Marruecos comienza a las 5:00 p.m.



En Brasil, el partido Francia vs. Marruecos comienza a las 5:00 p.m.

En Paraguay, el partido Francia vs. Marruecos comienza a las 5:00 p.m.

En Uruguay, el partido Francia vs. Marruecos comienza a las 5:00 p.m.

En México (CDMX), el partido Francia vs. Marruecos comienza a las 2:00 p.m.

En Estados Unidos (Miami), el partido Francia vs. Marruecos comienza a las 4:00 p.m.

¿Dónde ver el Francia vs Marruecos EN VIVO por TV y streaming?

El partido entre Francia vs. Marruecos se podrá ver EN VIVO por TV a través de RCN, TyC y DSports. Vía streaming, será transmitido por Amazon Prime y DGO. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.

Francia vs Marruecos: alineaciones posibles

Francia: Lisandru Olmeta; Gady-Pierre Beyuku, Justin Bourgault, Steven Baseya, Elyaz Zidane, Ilane Toure, Noham Kamara, Mayssam Benama, Lucas Michal, Saimon Bouabre, Djylian Nguessan. DT: Bernard Diomède.

Marruecos: Yanis Benchaouch; Mohamad Kebdani, Ismael Baouf, Fouad Zahouani, Smail Bakhty, Naim Byar, Saad El Haddad, Yassine Khalifi, Othmane Maamma, Gessime Yassine, Yassir Zabiri. DT: Mohamed Ouahbi.





Francia vs Marruecos: últimos resultados

12/10/2025 | Noruega 1-2 Francia – Cuartos de final

08/10/2025 | Japón 0-1 Francia – Octavos de final

05/10/2025 | Nueva Caledonia 0-6 Francia – Fase de grupos

12/10/2025 | Estados Unidos 1-3 Marruecos – Cuartos de final

08/10/2025 | Marruecos 2-1 Corea del Sur – Octavos de final

04/10/2025 | México 1-0 Marruecos – Fase de grupos