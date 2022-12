Enzo Fernández tiene pasado en River Plate y Defensa y Justicia. | Fuente: EFE | Fotógrafo: Juan Ignacio Roncoroni

Enzo Fernández fue la gran revelación de Argentina en Qatar 2022. Se adueñó del mediocampo, campeonó y lo nombraron como el Mejor Jugador Joven del torneo.

Ahora, el volante Enzo Fernández está en la mira de los grandes clubes de Europa como Liverpool. Real Madrid también lo sigue si es que no llega a darse la incorporación del ingles Jude Bellingham y este miércoles la prensa argentina da cuenta de lo que el Benfica, su club, pedirá por él ante un eventual traspaso.

TyC Sports de Argentina, que se basa en medios europeos, reporta que la cláusula de rescisión de Fernández en la tienda lusa está tasada en 120 millones de euros.

Enzo Fernández y el precio que pide Benfica

Enzo Fernández debutó en Benfica en septiembre de 2022. | Fuente: EFE | Fotógrafo: Juan Ignacio Roncoroni

En tierras argentinas indican que el equipo del también exmediocampista de River Plate no pedirá menos cantidad de dinero por el fichaje, por lo que los 'reds' y la 'Casa Blanca' -en su caso- no la tendrán barata.

Es más, River también sería parte de la transferencia. Tiene el 25 % de una posible venta, así que si se paga los 120 millones de euros, tendrá 30 millones en el bolsillo.

Incluso, TyC indica que Enzo Fernández ya tendría un preacuerdo con el Liverpool de cara a la próxima temporada 2023-24. Su contrato en el Benfica va hasta mediados del año 2027.

"Esto no me lo voy a olvidar nunca más en la vida. Venir acá, tener la posibilidad de jugar un Mundial y ganarlo para mi país es algo que no tiene precio", confesó el jugador luego de ganar el título de campeón en Qatar.

Enzo Fernández y su reflexión por el Mundial

"Es un momento que me voy a llevar siempre conmigo, ganar la Copa del Mundo es increíble. Messi se lo merece más que nadie, estoy feliz por él, por su familia, por el grupo (de jugadores)", añadió.

En la tienda mundialista en tierras qataríes anotó un golazo en la victoria 2-0 sobre México en la fase de grupos.

