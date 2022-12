Julián Álvarez celebra en la caravana de la Albiceleste en Buenos Aires. | Fuente: AFP

Julián Álvarez fue uno de los socios preferidos de Lionel Messi en el logro de la Copa del Mundo en Qatar 2022. El atacante de la Selección de Argentina inició el Mundial como suplente, pero se apoderó del titularato a costa de un irregular Lautaro Martínez. De ahí en adelante anotó cuatro goles que fueron importantes para el combinado argentino.

Este miércoles, el entrenador de Manchester City Pep Guardiola se mostró contento por la actuación de Julián Álvarez. "Estamos encantados por Julián. Jugó mucho y su contribución fue increíble para el equipo, por la manera como jugó. Tenemos un campeón mundial en nuestro equipo", señaló en conferencia de prensa.

Guardiola agregó que se encuentra feliz también por Nicolás Otamendi, que jugó en el City, y por supuesto por Lionel Messi.

"Estamos increíblemente felices por él. Felicidades para él, también para Nico Otamendi (exjugador del Manchester City) y, por supuesto y de manera personal, por Leo Messi. También por Argentina como país, ha merecido ser el campeón", agregó.

Guardiola se adelantó del título de Julián Álvarez

La prensa europea recordó en los últimos días que los futbolistas del City charlaron sobre sus candidatos previo al Mundial. Se hablaba de Francia, Brasil, Portugal e Inglaterra. Todo ellos opinaban. Álvarez se encontraba en silencio hasta que Pep Guardiola entró en escena.

"Pep, como yo no hablaba mucho, llevaba poco.. me señaló a mí como que Argentina tenía un buen equipo", señaló la Araña' que agregó que Pep dijo: ‘¿Saben quién tiene más chances?’. Y me señaló a mí”.





PEP 💬 "Estamos muy felices por Julián Álvarez. Le felicitamos a él, a Otamendi, a Messi y a Argentina. Un campeón totalmente merecido. Julián está con nosotros y estamos encantados con él. ¡Tenemos un campeón del mundo en nuestro equipo!" — Manchester City (@ManCityES) December 21, 2022

Pep Guardiola habló de Lionel Messi

Pep Guardiola, entrenador de Manchester City, habló este miércoles en conferencia de prensa en la antesala del choque contra el Liverpool por los octavos de final de la Carabao Cup. Entre otros temas, el DT español de 51 años se refirió a la actuación de Lionel Messi que consiguió el título mundial en Qatar 2022.

Guardiola, que dirigió a Messi en Barcelona, considera que el astro argentino de 35 años es "el mejor de la historia y mi opinión al respecto no habría variado aunque no hubiera ganado el Mundial con Argentina el domingo contra Francia”.



"Todo el mundo tiene una opinión pero nadie puede dudar de que es (Messi) el más grande de todos los tiempos", agregó.

"En uno de mis primeros días en el City, estaban Pep, los portugueses y Rodri hablando de las selecciones que podían ganar el Mundial. Yo no decía nada. Decían Portugal, Francia. Y Pep dijo: '¿Saben quién tiene más chances?'. Y me señaló a mí". Julián Álvarez.



Y así fue. 🇦🇷🏆❤️ pic.twitter.com/xZr5zT7gZM — VarskySports (@VarskySports) December 18, 2022





NUESTROS PODCASTS:

- ‘Espacio Vital’: ¿En qué se parecen el fútbol y el coronavirus? El Dr. Elmer Huerta responde: