Enzo Fernández se ganó el titularato de la Selección de Argentina desde su golazo ante México cuando la Albiceleste se encontraba contra las cuerdas en Qatar 2022. Ahora todos hablan de él. De su excelente pegada. Es calificado como un jugador moderno que puede hacer la labor de volante mixto hasta vestirse de un asistidor en un equipo que lidera la leyenda llamada Lionel Messi. Sin embargo, para que el volante de 21 años llegue a la élite del fútbol mundial tuvo que batallar con varios obstáculos. Y es que en sus primeros años en el fútbol su ascendente carrera estuvo cerca de ser frenada.

Fernández siempre fue el 'diferente' de su primer equipo. Ya desde los cinco años empezaba a deslumbrar en La Recova de San Martín, un pequeño club de Buenos Aires. Siempre inteligente con el balón. A pesar de su temprana edad, ya era un líder y ejecutaba pases muy precisos, así cuenta su descubridor Pablo Esquivel que jamás dudó que el ahora futbolista del Benfica de Portugal se convertiría en una figura mundial. Por ello, previo a un contacto con un amigo suyo logró que el hijo de Raúl y Marta sea admitido después en River Plate.





Superó mal rato en River Plate

Ya en el equipo 'millonario' mostró su innato talento para el fútbol. Destacó en la categoría 2000, pero perdió presencia y continuidad en la transición de Infantiles a Juveniles. Una incertidumbre se apoderó del joven futbolista. Estuvo postergado. El entrenador de turno ya no le daba oportunidades, ya que no contaba con un desarrollo físico apropiado. Pero eso no fue impedimento para Fernández que supo cambiar a tiempo de chip. Apoyado por su familia, tuvo que trabajar el doble para mejorar físicamente y apostó por un centro de entrenamiento donde encontró la fórmula ganadora.

Enzo, nombre que le pusieron por el crack uruguayo Enzo Francescoli, no tuvo problemas para debutar a los 19 años en el equipo mayor de la franja. Su primer partido se desarrolló el 4 de marzo del 2020 frente a la Liga de Quito en la Copa Libertadores. Luego pidió minutos y para encontrar continuidad aceptó la cesión a Defensa y Justicia. Una apuesta que no le pudo salir mejor: ganó la Copa Sudamericana y la Recopa. En los dos partidos ante Lanús y Palmeiras, destacó nítidamente. Así no extrañó que Marcelo Gallardo pida su vuelta. Su permanencia solo duró un año en el barrio de Núñez, dado que Benfica lo fichó este año con un gran contrato y una cláusula de rescisión que asciende a 120 millones de euros. Así llegó a Europa, un destino que ha sido clave en su gran Mundial.

Elogios de Lionel Messi por el Mundial

"De Enzo a mí no me sorprende porque lo conozco y lo veo entrenar todos los días. Jugué en contra también en Champions, se lo merece porque es un chico espectacular, un jugador importantísimo para nosotros como todos los que están en este grupo. Muy feliz por él y por nosotros, que nos dio la tranquilidad de ese 2-0", así Messi destacó a Fernández, que en sus inicios en River Plate fue llamado como el 'Músico' por liderar la "orquesta" millonaria de su categoría.

Asimismo tras el impactante presentación ante los aztecas, Fernández continuó destacando en el Mundial. Y casualmente su último partido ha sido uno de los mejores. Croacia no solo sufrió con Messi y Julián Álvarez, también con el chico que surgió en el humilde club La Recova de San Martín. Según la web Sofascore, acertó 42 de 48 pases en un partido de gran intensidad. Su influencia en el mediocampo logró que Luka Modric no brille como nos tiene acostumbrado. Un golpe a favor para el combinado argentino.

Esta actuación consgratoria le valió para que el diario Olé le coloque 9 de puntaje. Con Argentina con problemas para llegar al área rival, el mediocampista se inventó un pase increíble para Julián Álvarez. "Se hizo socio de Messi para jugar, fue un pulpo para cortar, distribuir, empujar, nunca se cansa. Llegó y estuvo cerca de marcar lo que hubiera sido el 3 a 0. Cada día juega mejor", no escatimó elogios el diario argentino.



Su buen Mundial ha provocado que se afirme que el Real Madrid y Liverpool ya lo tengan en sus agendas. Mientras tanto, Enzo Fernández está concentrado en lograr la Copa del Mundo un sueño de un héroe inesperado de la Albiceleste que no está entre los 18 elegidos por Panini para la edición del albúm de Qatar 2022.