Erik ten Hag por su repentino despido del Bayer Leverkusen: "Fue una sorpresa sin precedentes"

No va más en el Bayer Leverkusen. Tras solamente disputar tres partidos oficiales como entrenador de este conjunto, Erik ten Hag fue despedido del club alemán.

Fueron una victoria, una derrota y un empate el saldo de Erik ten Hag como director técnico de Bayer Leverkusen. La decisión sorprendió sobremanera y el DT neerlandés emitió un comunicado por medio de la agencia SEG Football que lo representaa, por su marcha del 'elenco de la aspirina'.

"La decisión de la directiva de darme fue una completa sorpresa. Despedir a un entrenador después de solo dos partidos de liga no tiene precedentes", fue lo que dijo Ten Hag en un primer momento.

El Leverkusen ya no cuenta con Erik ten Hag

Posteriormente, consideró que debió darse más tiempo para que su trabajo se vea reflejado con resultados.

"Muchos jugadores claves que contribuyeron a éxitos anteriores dejaron la plantilla. Construir un equipo nuevo y cohesionado es un proceso meticuloso que requiere tiempo y confianza. Un nuevo entrenador merece el espacio para implementar su visión, marcar la pauta, moldear la plantilla y dejar su huella en el estilo de juego", sostuvo.

Luego, Erik ten Hag manifestó que no sintió de parte de la directiva del Bayer Leverkusen en las últimas semanas.

"Siento que esta nunca fue una relación de confianza mutua. A lo largo de mi carrera, cada temporada que he logrado llegar hasta el final como entrenador me ha traído éxito (...) Agradezco a los hinchas por su calor y pasión. Les deseo lo mejor para lo que resta de temporada", agregó.

Lo que fue el despido de Ten Hag en el Leverkusen

Por medio de sus redes sociales, en el cuado teutón justificaron su decisión de despedir a Erik ten Hag como director técnico.

"Esta decisión fue tomada por el comité de accionistas, el órgano de control del club, por recomendación de la dirección. La formación será supervisada por el actual cuerpo técnico interino", indicaron.